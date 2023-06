ମେ ମାସରେ ପୁଣି ହ୍ରାସ ପାଇଲା ଦରଦାମ୍‌: ୪.୨୫% ରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଦରଦାମ୍ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ମେ ୨୦୨୩ ରେ ଭାରତର ଉପଭୋକ୍ତା ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ (ସିପିଆଇ) ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହ୍ରାସ ପାଇ ୪.୨୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଯାହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ୪.୭୦% ଥିଲା । ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ମାସ ପାଇଁ ଖୁଚୁରା ଦରଦାମ୍ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଗତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ପତି ୭.୦୪% ଥିଲା । ଖୁଚୁରା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ଦର ମଧ୍ୟ ୩ ପ୍ରତିଶତ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି । ମେ ମାସରେ ଖାଦ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ଦର ୨.୯୧% କୁ ଖସି ଆସିଛି ଯାହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ୩.୮୪% ରହିଥିଲା । ସେହିଭଳି ୨୦୨୨ ମେ ମାସରେ ଖାଦ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ଦର ୭.୭୯% ରହିଥିଲା ।

ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଅଏଲ ଏବଂ ଫ୍ୟାଟ୍ସ ଦରଦାମ୍ ୧୬.୦୧ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ସେହିପରି ସବୁଜ ପନିପରିବା ଦରଦାମ୍ ମହଙ୍ଗା ଦର ୮.୧୮% ରହିଛି । ଖୁଚୁରା ମହଙ୍ଗା ଦରରେ ହ୍ରାସ ଇଏମ୍‌ଆଇ ଭରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେବ । ଏହା ସହିତ ଆଗକୁ ଋଣରେ ସୁଧହାର ହ୍ରାସ ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ଆଶା ରହିବ । ଆରବିଆଇ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୩-୨୪ରେ ଖୁଚୁରା ମହଙ୍ଗା ଦର ୫.୧ ପ୍ରତିଶତ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି । ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ୍ ତ୍ରୈମାସରେ ଏହା ୪.୬ ପ୍ରତିଶତ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ମେ ମାସରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ପ୍ରାୟ ୪ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏବଂ ଯଦି ଏହି ଧାରା ଅବ୍ୟାହତ ରହେ, ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୩ ରେ, ଯେତେବେଳେ ଆରବିଆଇର ମୁଦ୍ରା ନୀତି କମିଟିର ବୈଠକ ହେବ, ସେତେବେଳେ ସୁଧ ହ୍ରାସ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ ।

