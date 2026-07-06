ଭେନେଜୁଏଲା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଭୂକମ୍ପ ଜୋନ୍ ଗସ୍ତ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ କଲେ ଆଲୋଚନା
ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ୍ (IAS) ଅଧିକାରୀ ଭି.କେ. ପାଣ୍ଡିଆନ ଭେନେଜୁଏଲାର ଭୂକମ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରି ସେଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
ଭେନେଜୁଏଲା : ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ୍ (IAS) ଅଧିକାରୀ ଭି.କେ. ପାଣ୍ଡିଆନ ଭେନେଜୁଏଲାର ଭୂକମ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପାଣ୍ଡିଆନ ନିଜେ ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ସହ ଲୋକଙ୍କର କେଉଁ ସବୁ ଜରୁରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ଏବଂ ସେମାନେ କି କି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଏହାସହ ସେ ଦିନରାତି କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ସଫଳତା ଓ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏଭଳି କଠିନ ସମୟରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ସେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।
ଏହାପରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡେଲସି ରୋଡ୍ରିଗ୍ରେଜ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଦୁଇ ଜଣଯାକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ କେମିତି ସାମ୍ନା କରାଯିବ, ସେନେଇ ନିଜ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ପାଣ୍ଡିଆନ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଭାରତର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ଭାବେ ଗଢ଼ିତୋଳାଯାଇପାରିବ, ସେନେଇ ସେ କିଛି ସହଜ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୋଡ୍ରିଗ୍ରେଜ୍ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ଭେନେଜୁଏଲାର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ।
ଏହି ବୈଠକରେ ଭାରତ ଏବଂ ଭେନେଜୁଏଲା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସତ୍ୟ ସାଈ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁଇ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ଦୁଇ ଦେଶକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ରଖିଛି, ତାହା ଦୁଇ ପକ୍ଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ସରକାରୀ କୂଟନୀତି ବାହାରେ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂଯୋଗ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭଲପାଇବା ଓ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଥାଏ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବାର ଭାବନା ହିଁ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବୋଲି ପାଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।