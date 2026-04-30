ଭାରତକୁ କୋହିନୂର ହୀରା ଫେରାଇଦେବ ବ୍ରିଟେନ୍, କିଙ୍ଗ୍ସ ଚାର୍ଲ୍ସଙ୍କୁ ନ୍ୟୁୟର୍କ ମେୟରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ଖୁସିରେ ଝୁମୁଛନ୍ତି ମୋଦି

By Jyotirmayee Das

Kohinoor Diamond: ବ୍ରିଟେନର ରାଜା ଚାର୍ଲ୍ସ ତୃତୀୟ ଏବଂ ରାଣୀ କାମିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଦିନ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧ ​​ଆକ୍ରମଣର ୨୫ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ପାଇଁ ନ୍ୟୁୟର୍କର ‘ୱାନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଣ୍ଟର’ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେମାନେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟି କାଉନସିଲ ସଦସ୍ୟ ଜୋହରାନ୍ ମାମଦାନିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ।

ସାଧାରଣତଃ, ଏପରି ବୈଠକ କେବଳ ଔପଚାରିକତା ଏବଂ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଜୋହରାନ୍ ମାମଦାନି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ, ଯାହା ଭାରତ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଐତିହାସିକ ବିବାଦକୁ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଣିଛି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ରାଜା ଚାର୍ଲ୍ସ ତୃତୀୟଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତେବେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କୋହିନୂର ହୀରା ଭାରତକୁ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିବେ।

କୋହିନୂର କେବଳ ଏକ ହୀରା ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତର ଇତିହାସ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ତାମିଲନାଡୁ Exit Pollରେ ବଡ଼ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ,…

କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କୁ RBI ଦେଲା ବଡ଼…

ବୁଧବାର ଦିନ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ମାମଦାନିଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ, ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କ’ଣ କହିବେ, ସେ ସମସ୍ତ ଔପଚାରିକତାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇ ସିଧାସଳଖ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ସେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିଥିଲେ ଯେ, କୋହିନୂର କେବଳ ଏକ ହୀରା ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତର ଇତିହାସ, ଏହାର ଗର୍ବ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତୀକ।

ଜୋହରାନ ମାମଦାନି ଭାରତ ସହିତ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ମୀରା ନାୟାର, ଯିଏ ଭାରତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ରାଜା ଚାର୍ଲ୍ସ ଏବଂ ରାଣୀ କାମିଲା ନ୍ୟୁୟର୍କର ୯/୧୧ ସ୍ମାରକୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ମାମଦାନି ନ୍ୟୁୟର୍କ ଏବଂ ନ୍ୟୁ ଜର୍ସିର ରାଜ୍ୟପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

କୋହିନୂର ହୀରାର ଇତିହାସ

କୋହିନୂର ହୀରା ଭାରତର ଗୋଲକୋଣ୍ଡା ଖଣିରୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ମୋଗଲ ଏବଂ ଶିଖ ଶାସକଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିଥିଲା। ୧୮୪୯ ମସିହାରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ-ଶିଖ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ, ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଏକ ଚୁକ୍ତିର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ୧୦ ବର୍ଷୀୟ ମହାରାଜା ଦୁଲୀପ ସିଂହଙ୍କଠାରୁ ହୀରାକୁ ଜବତ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ୧୦୫.୬କ୍ୟାରେଟ ହୀରା ବ୍ରିଟିଶ ମୁକୁଟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ ଏବଂ ଲଣ୍ଡନର ଟାୱାର ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ତାମିଲନାଡୁ Exit Pollରେ ବଡ଼ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ,…

କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କୁ RBI ଦେଲା ବଡ଼…

ଇରାନକୁ କେବେବି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି…

ଝିଅ ହରାଇଥିବା ମା’ ର ଅଭିଶାପ; ମେ ୪ରେ…

1 of 28,105