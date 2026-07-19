ରକ୍ତର ପ୍ରତିଶୋଧ ରକ୍ତ’: ଇରାନର କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଲା ଭୟଙ୍କର ହୋର୍ଡିଂ, ତାବୁତରେ ଦେଖାଗଲା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର
ଇରାନ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କଠାରୁ ବଦଲା ନେବାକୁ ଶପଥ ନେଇଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ ଜନାଜାରେ 'ଟ୍ରମ୍ପ, ଆମେ ତୁମକୁ ମାରିଦେବୁ' ବୋଲି ନାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ତେହେରାନ୍ର କାନ୍ଥରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରଠାରୁ ରକ୍ତର ବଦଳା ରକ୍ତ ନେବାକୁ ପୋଷ୍ଟର ଓ ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଯାଇଛି।
US-Iran War : ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ପରସ୍ପରର ରକ୍ତର ଶୋଷକ ପାଲଟିଯାଇଛନ୍ତି। ଗତ ୮ ଦିନ ଧରି ଉଭୟ ଦେଶ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ରମାଗତ ଅଷ୍ଟମ ରାତିରେ ଆମେରିକା ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଜବାବରେ ଇରାନ ଆରବ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଆମେରିକାର ସାମରିକ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଇରାନରୁ ଏକ ନୂଆ ଖବର ଆସିଛି ଯେ, ରାଜଧାନୀ ତେହେରାନ୍ର ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଏଭଳି ପୋଷ୍ଟର, ବିଲବୋର୍ଡ ଏବଂ ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ‘ରକ୍ତର ବଦଳା ରକ୍ତ’ ନେବାର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି।
ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ବଦଲା ନେବାକୁ ଖୋଲା ଧମକ
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଇରାନର ରାଜଧାନୀ ତେହେରାନ୍ରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ, ମେଲାନିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କର ୫ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ତାବୁତରେ (Coffin) ଦେଖାଯାଇଛି। ପରିବାରର ଏହି ସାତ ଜଣଙ୍କ ଫଟୋ ତଳେ ଆମେରିକୀୟ ପତାକାରେ ଆବୃତ ତାବୁତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ହୋର୍ଡିଂରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ‘ରକ୍ତର ବଦଳା ରକ୍ତ’, ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ବଦଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପରିବାରର ରକ୍ତ ବୁହାଇ ନେବାକୁ ଖୋଲା ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ହୋର୍ଡିଂ ସରକାରୀ ସମର୍ଥିତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ବଡ଼ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ହୋର୍ଡିଂ ଉପରେ ଉଭୟ ଦେଶର ଅଧିକାରୀକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ଯଦିଓ ଇରାନ ସରକାର ଏହି ହୋର୍ଡିଂ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀକ ବୟାନ ଜାରି କରିନାହାନ୍ତି, ସେହିପରି ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ହୋର୍ଡିଂର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ହୋର୍ଡିଂଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଜବାବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ତେହେରାନ୍ରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ବଳିତ ହଜାର ହଜାର ପୋଷ୍ଟର
ତେହେରାନ୍ରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ବଦଲା ନେବାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିବା ହଜାର ହଜାର ପୋଷ୍ଟର କାନ୍ଥରେ ଲଗାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟରରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ଖୋଲା ତାବୁତ ଭିତରେ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ କ୍ୟାପସନ୍ ଲେଖାଯାଇଛି, ‘ଆମେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ମାରିଦେବୁ’। ଆଉ ଏକ ପୋଷ୍ଟରରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକର ନିଶାନାରେ ଦେଖାଯାଇଛି।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର
ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଇସ୍ରାଏଲର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ‘କିଲିଂ ପ୍ଲାନ’ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି, କେବଳ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ବାକି ଅଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସେନାକୁ ସତର୍କ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଇରାନ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରେ, ତେବେ ଇରାନରେ ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଇରାନର ନାମନିଶାନ ମିଟାଇ ଦିଆଯିବ। ଇରାନ ସୁଲେମାନୀ ଏବଂ ଖୋମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ବଦଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କଠାରୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି।