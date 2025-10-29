ରେଭେନ୍ସାରେ ଝାଡାବାନ୍ତି; ୧୫ ଅସୁସ୍ଥ, ବିଶ୍ବ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲା ଟିମ୍…

ରେଭେନ୍ସାରେ ଝାଡାବାନ୍ତି ଆତଙ୍କ...

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଝାଡାବାନ୍ତି ଆତଙ୍କ। ୧୫ ରୁ ଅଧିକ ଜଣ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଏସସିବି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି।

ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲରେ ଝାଡାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ୧୫ ଜଣ ଛାତ୍ର ଏସସିବି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି।

ସମସ୍ତେ ହଠାତ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ସହପାଠୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଥିଲେ। ଖାଦ୍ୟ ନଚେତ ଅପରିଷ୍କାର ଜଳ ପିଇବା ପରେ ଏପରି ହୋଇଥାଇ ପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।

ପୁରା ତଦନ୍ତ ପରେ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ । ଖବର ପାଇବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ ସେଠାରେ ପହଁଚି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି।

