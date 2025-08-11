ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ ହେବ ନୂଆ ଆୟକର ବିଲ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ବିଲରେ କେଉଁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି

ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ ହେବ ନୂଆ ଆୟକର ବିଲ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ବିଲରେ କେଉଁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି
କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନୂତନ ଆୟକର ବିଲ ଆଗତ । ଏ ନେଇ ଗଠିତ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆୟକର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ନୂଆ ଆୟକର ବିଲ୍ ଆଗତ ହେବ । କରଦାତାଙ୍କ ହିତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଲରେ ତମାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ।
ସିଲେକ୍ଟ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ସୁପାରିସ କରାଯାଇଥିବା ୨୮୫ ସଂଶୋଧନ ପରେ ଏହି ବିଲକୁ ସଂସଦରେ ଆଗତ କରାଯାଇଛି । ସିଲେକ୍ଟିଭ କମିଟି ବିଜେପି ନେତା ତଥା କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ନୂଆ ଆୟକର ବିଲ୍ ସଂସଦରେ ପାସ ହେଲେ ଏହା ୬୩ ବର୍ଷ ତଳର ଆୟକର ନିୟମର ସ୍ଥାନ ନେବ । କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ନୂଆ ଆୟକର ବିଲରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ।
୨୮୫ଟି ସଂଶୋଧନ ସାଙ୍ଗକୁ ୩୨ଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ଚଳିତବର୍ଷ ସଂସଦରେ ଫେବୃଆରୀ ୧୩ରେ ଆୟକର ବିଲ୍ ଆଗତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ କମିଟି ଗଂନ କରାଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ।
ଜୁଲାଇ ୨୧ ତାରିଖରେ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆ ଆୟକର ବିଲକୁ ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ।