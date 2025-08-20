OMG… ସରକାରୀ ଅଫିସ ଭିତରେ ଗଜବ ଚିତ୍ର, ମୁଣ୍ଡରେ ହେଲମେଟ, ହାତରେ ମାଉସ୍‌…

କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାଏ।

By Rojalin Mishra

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ: ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ବାଇକ୍ ଚଲାଉଥିବା ଦେଖିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରେୱା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି କାମ କରନ୍ତି।

ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଭଙ୍ଗା ଅବସ୍ଥା, ଯାହା ଯୋଗୁଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି କାମ କରନ୍ତି।

ଏହି ସମୟରେ, ସୋମବାର କୋଠାର ପ୍ଲାଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।

ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି କାମ କରିବାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରେୱା ସହରର ନେହେରୁ ନଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପୂର୍ବ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଣ୍ଟନ କେନ୍ଦ୍ର ଲିମିଟେଡର ଫ୍ୟୁଜ୍ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର।

ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଛାତର ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପଡ଼ିଯିବାରୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି।

ସୋମବାର ଘଟିଥିବା ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଛାତର ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କ ଗୋଡକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି।

ଫ୍ୟୁଜ୍ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି

ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ଫ୍ୟୁଜ୍ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କୋଠା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। କାନ୍ଥରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଛାତରୁ ପାଣି ଟପକୁଛି।

କୋଠାର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଯେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି କାମ କରୁଛନ୍ତି।

କର୍ମଚାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ।

ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ
ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ସମାଧାନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧି କାମ କରୁଛନ୍ତି।

ଏହି ପରିସ୍ଥିତି କେବଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ନାହିଁ ବରଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।

