ପ୍ରେମିକା ବାହୁରେ ଶୋଇଥିଲେ ନେତା, ଦେଖିଦେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ତାପରେ…
ଜଣେ ନେତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ସହିତ ଧରି ଧରିଛନ୍ତି।
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ: ନେତା କରୁଥିଲେ ରୋମାନ୍ସ। ଲୁଚିକି ଦେଖୁଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଧରିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ବସିଲା ମାଡ଼, ବିଧା, ଗୋଇଠା। ୨ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଲା ହାଇଡ୍ରାମା।
ପୁଣିଥରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରେୱାରୁ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଉ ସେର ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଥର ଜଣେ ନେତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ସହିତ ଧରି ଧରିଛନ୍ତି। ନେତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ଫ୍ଲାଟରେ ରୋମାନ୍ସ କରୁଥିଲେ।
ତେବେ ନେତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ହଙ୍ଗାମା ହେଲା, ନେତା ଏକ ଡ୍ରେନେଜ୍ ପାଇପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଫ୍ଲାଟ୍ ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ପତ୍ନୀ ପ୍ରେମିକାକୁ ଧରି ପକାଇଲେ। ତା’ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ଛେଚିଥିଲେ।
ମାମଲାଟି ବିଛିୟା ଅଞ୍ଚଳର। ବୁଧବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୯ଟାରେ ଏଠାରେ ନିର୍ମିତ ପିଏମ୍ ଆବାସ ମଲ୍ଟିରେ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଥିଲା।
ଓବିସି ମହାସଭାର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପପୁ କନୌଜିଆ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ସହିତ ମଲ୍ଟିର ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ଥିବା ଏକ ଫ୍ଲାଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବନ୍ଦନା କନୌଜିଆ ଏହାର ସୂଚନା ପାଇଲେ।
ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି, ପତ୍ନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ହଙ୍ଗାମା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ପ୍ରେମିକା ସହିତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପରେ, ପତ୍ନୀ ବନ୍ଦନା ପ୍ରେମିକାକୁ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପପୁ କନୌଜିଆ ସୁଯୋଗ ପାଇ ଡ୍ରେନେଜ୍ ପାଇପ୍ ଦେଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଗଲେ।
ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ସହିତ ଦେଖି ବନ୍ଦନାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ଧରି ଲାତ ଏବଂ ଚପଲରେ ପିଟିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। ହଙ୍ଗାମା ହେବା ମାତ୍ରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଗଲା।
କିଛି ସମୟ ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ସାରିଥିଲା। ପୋଲିସ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆହତ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ପତ୍ନୀ ବନ୍ଦନାଙ୍କଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା।
ବନ୍ଦନା ଘଟଣାର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ସେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି।
ଏହି ହାଇ ଭୋଲଟେଜ୍ ଡ୍ରାମା ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ୨ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ଇନଚାର୍ଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଆଧାରରେ ଆଇନଗତ କାର୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।
ଏଠାରେ, ବନ୍ଦନା କନୌଜିଆ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି – ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଏବଂ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ଲଗାତାର ଧମକ ମିଳୁଛି। ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି।
ପୋଲିସ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଉଚିତ। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ୟ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ତଦନ୍ତ ପରେ ଆଇନଗତ କାର୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।