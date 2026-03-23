RGHS Scheme: 25 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ମାଗଣା ଔଷଧ ସୁବିଧା; ପେନ୍ସନର୍ସଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା, RAHA ଦେଲା ଚେତାବନୀ

25 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ମାଗଣା ଔଷଧ ସୁବିଧା । ସାଧାରଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା

By Seema Mohapatra

RGHS Cashless Services Suspend Warning: ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାରଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା, ରାଜସ୍ଥାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲ୍ଥ ସ୍କିମ (RGHS), ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଦେୟ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ କ୍ଯାସଲେସ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଔଷଧ ଯୋଗାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା; କିନ୍ତୁ, ଏହା ସହିତ ଜଡିତ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଫାର୍ମାସି ୟୁନିଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟସୀମାରେ ଦେୟ ପାଇବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି।

ହସ୍ପିଟାଲ ଜାରି କଲେ ଚେତାବନୀ

ରାଜସ୍ଥାନ ଆଲାଏନ୍ସ ଅଫ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସୋସିଏସନ୍ସ (RAHA) – ଯୋଜନା ସହିତ ଜଡିତ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଫାର୍ମାସି ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର ସମୁହ – ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଦେୟ ଗତ 7 ରୁ 9 ମାସ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେମାନେ ଏକ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ଠାରୁ, ଜୟପୁରରେ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା OPD ଫାର୍ମାସିରେ କ୍ୟାସଲେସ ଔଷଧର ସୁବିଧା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରେ।

LPG New Rules: ଏଥର ବିନା OTP ରେ ମିଳିବନି…

OTET 2026: ମେ ୨୯ରେ OTET-୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା;…

ରୋଗୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ

ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଔଷଧ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ପେନସନଭୋଗୀମାନେ, ବିଶେଷକରି – ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାଗଣା କିମ୍ବା କ୍ୟାସଲେସ ଔଷଧର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତି । ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମାଗଣା ଔଷଧ ସୁବିଧା ବନ୍ଦ ହେବା ସହିତ, ସେମାନେ ନିଜ ପକେଟରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି।

ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ନିଆଗଲା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ

RAHA ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ, ବରଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ନିଆଯାଉଛି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ, ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଫାର୍ମାସି ୟୁନିଟ୍ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।

ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି

ସଂଗଠନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବକେୟା ଦେୟର ସମାଧାନ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏକ ସମୟସୀମାବଦ୍ଧ ଦେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଦେୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଏ, ତେବେ ଯୋଜନା ପୁଣି ଥରେ ସୁଗମ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀମାନେ ଯେପରି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଭୋଗନ୍ତି ।

You might also like More from author
LPG New Rules: ଏଥର ବିନା OTP ରେ ମିଳିବନି…

OTET 2026: ମେ ୨୯ରେ OTET-୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା;…

ODI World Cup 2027: ବଡ଼ ଖବର; ବିଶ୍ବକପ୍…

Child Safety Tips: ପିଲାଙ୍କୁ ନିହାତି…

