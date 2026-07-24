ଜମି ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ପାଇଁ ୫୫୦୦ ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ ଆର୍‌ଆଇ ମାଡ଼ାମ!

ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଏନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଆଜି ୫,୫୦୦ ଆରଆଇ ମାଡ଼ାମ ସାଇ ଦର୍ଶିନୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ

By Manoranjan Sial

କଟକ: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ କାଉପଡ଼ା ଆରଆଇ ସାଇ ଦର୍ଶିନୀ ଲେଙ୍କା। ଜମି ମ୍ୟୁଟେସନ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ମାଡ଼ାମ ମାଗିଥିବା ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୫୫୦୦ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଭଡ଼ା ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି।

ଅଭିଯୋଗରୁ ପ୍ରକାଶ; କାଉପଡ଼ା ଆରଆଇ ସର୍କଲରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଏକ ଜମିକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଣିଥିଲେ। ସେହି ଜମିର ମ୍ୟୁଟେସନ ପାଇଁ ଗତ ମାସରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଏନେଇ ଆର୍‌ଆଇ ମାଡ଼ାମଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେ କୁଆଡ଼େ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ। ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ମାଡ଼ାମ କହିଥିଲେ।

ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଏନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଆଜି ୫,୫୦୦ ଆରଆଇ ମାଡ଼ାମ ସାଇ ଦର୍ଶିନୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସେଠାରେ ସାଦା ପୋଷାକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ; ୨…

ବିଶାଳ ପଥର ତଳେ ଚାପିଗଲା କାର; ୧୩ ମୃତ, ୨…

ଏହା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ସାଇ ଦର୍ଶିନୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଗରାପୁରସ୍ଥିତ ଭଡ଼ାଘର ଓ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ; ୨…

ବିଶାଳ ପଥର ତଳେ ଚାପିଗଲା କାର; ୧୩ ମୃତ, ୨…

ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା, ପ୍ରବଳ କାଚିବ, କାଲିଠୁ…

ପ୍ରେମିକ ହାତରେ ବିଷ ମଗାଇଲା: ଚାହାରେ ଗୋଳାଇ…

1 of 15,382