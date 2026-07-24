ଚାଉଳ, ଧଳା ବସ୍ତ୍ର, କ୍ଷୀର ନା ଦୀପ… ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କେଉଁ ଦାନ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ?
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କେଉଁ ଦାନକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନଟି ଧନ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ଦେବୀ ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ। ଏହି ଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ଓ ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି।
ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭକ୍ତିଭାବରେ ପୂଜା ଓ ବ୍ରତ କଲେ ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଧନ-ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ଓ ବ୍ରତ ସହିତ ଦାନ-ପୁଣ୍ୟର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ, ଏହି ଦିନ କିଛି ବିଶେଷ ବସ୍ତୁ ଦାନ କଲେ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଘରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସୌଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନଟି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପିତ। ଏହି ଦିନ ଦାନ-ପୁଣ୍ୟ କଲେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ମିଳେ ବୋଲି ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କେଉଁ କେଉଁ ବସ୍ତୁ ଦାନ କରିବା ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ମନାଯାଏ।
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରନ୍ତୁ ଏହି ଜିନିଷର ଦାନ:
୧- ଶୁକ୍ରବାର ଦିନଟି ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ, ଏହି ଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ କରାଯାଇଥିବା ଦାନ ଘରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
୨- ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁହାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦାନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ସିନ୍ଦୂର, ଚୁଡ଼ି, ବିନ୍ଦି, ଅଳତା, ଶାଢ଼ୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁହାଗ ସାମଗ୍ରୀ ଦାନ କଲେ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ବୋଲି ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି।
ଏହାସହ, ଏପରି ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ଓ ମଧୁର ରହେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।
୩- ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କ୍ଷୀର, ଦହି, ଧଳା ବସ୍ତ୍ର, ସୁଗନ୍ଧି (ଇତ୍ର) କିମ୍ବା ଖିରି ପରି ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତୁ ଦାନ କରିବା ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ, ଏହି ସବୁ ବସ୍ତୁ ଦାନ କଲେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହୁଏ। ଏହାସହ ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଲାଭ ହୋଇ ଘରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।
୪- ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଲୁଣ ଦାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ, ଲୁଣକୁ ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଲୁଣ ଦାନ କଲେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ଘରେ ସୁଖ-ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି।
ଏହାଛଡ଼ା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପଦ୍ମଫୁଲ, ଶଙ୍ଖ, ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ଏବଂ କଉଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦାନ କରାଯାଇପାରେ। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଦାନ କଲେ ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଲାଭ ହୋଇ ଘରେ ଧନ, ସୌଭାଗ୍ୟ ଓ ସକାରାତ୍ମକତାର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ।
୫- ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ, ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଗାଈ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପଦାନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମନାଯାଏ।
ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ, ଏପରି କଲେ ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର ହୁଏ, ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଲାଭ ହୁଏ ଏବଂ ଘରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।