‘ପ୍ରକୃତ ଦେଶପ୍ରେମୀ ହେବେ…’, CJP ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମର୍ଥନରେ ଆସିଲେ ଋଚା ଚଢ଼ା, ପ୍ରକାଶ ରାଜଙ୍କ ସମେତ ଏହି ସେଲେବ୍ରିଟିମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ସମର୍ଥନ
ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା 'କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି' (CJP) ର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଅଭିନେତ୍ରୀ ଋଚା ଚଢ଼ା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ସହ ଦେଶର ଯୁବକମାନେ ପ୍ରକୃତ ଦେଶପ୍ରେମୀ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା ‘କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି’ (CJP) ର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଅଭିନେତ୍ରୀ ଋଚା ଚଢ଼ା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ସହ ଦେଶର ଯୁବକମାନେ ପ୍ରକୃତ ଦେଶପ୍ରେମୀ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଆଉ କେଉଁ ସେଲେବ୍ରିଟିମାନେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ଏହା ସହିତ ଋଚା ଚଢ଼ା ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ (X) ପୋଷ୍ଟରେ ଆଗକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ମନେ ଅଛି, ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ପଡ଼ିବା ପରେ ଡାଇନୋସର ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅସରପା (କକରୋଚ୍) ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲେ।’ ଋଚା ଏକ୍ସରେ ଆଉ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଅନୀଲ କପୁର ଏବଂ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ‘ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ’ର ଏକ ଦୃଶ୍ୟର କ୍ଲିପ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେମାନେ କକରୋଚ୍କୁ ଦେଖି ଡରି ଯାଇ ପଳାଉଥିବା ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି।
CJP ପ୍ରତିବାଦକୁ ମିଳିଲା ବଲିଉଡର ସମର୍ଥନ
‘କକରୋଚ୍ ପାର୍ଟି’ର ପ୍ରତିବାଦକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବା ପରେ ପ୍ରକାଶ ରାଜ ଏକ୍ସ (X) ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ମୁଁ ୬ ତାରିଖରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କକରୋଚ୍ ପାର୍ଟିର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି ମୁଁ ମୋର ଏକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବି। ଯଦିଓ ମୁଁ ଏକ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି, ତଥାପି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପୂରା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସମସ୍ତ ଯୁବ କକରୋଚ୍ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ।’
ଅତୁଲ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ ମଧ୍ୟ କଲେ ସମର୍ଥନ, ମାଗିଲେ କ୍ଷମା
ଏହା ସହିତ ଅତୁଲ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ ମଧ୍ୟ ‘କକରୋଚ୍ ପାର୍ଟି’କୁ ସମର୍ଥନ କରି ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏକ୍ସ (X) ରେ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ସହ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରିୟ ଯୁବକବୃନ୍ଦ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଏବଂ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ଅଛି।’
ଅଭିନେତାଜଣକ କ୍ଷମା ମାଗି ଆଗକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ମୋ ପିଢ଼ି ଏବଂ ଆମ ପୂର୍ବରୁ ତଥା ପରେ ଆସିଥିବା ପିଢ଼ିମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଭାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଆମଠାରୁ ଅନେକ ଭୁଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଏଭଳି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛୁ, ଯାହାର ସାମ୍ନା ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ମୋର କାମନା, ଆପଣ ସଚ୍ଚୋଟତା, ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ ଦୟା ଭାବ ସହିତ ଏହି ଦେଶକୁ ଏକ ଉନ୍ନତ ଦିଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା।’
କୁନିକା ସଦାନନ୍ଦଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ସମର୍ଥନ
ଏହା ସହିତ ଅଭିନେତ୍ରୀ କୁନିକା ସଦାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସ (X) ରେ ନିଜର ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ଏକ ଲାଇଭ୍ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ CJP ପ୍ରତିବାଦକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଥିବା ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ଏକ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ। ଏହା ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜାଗ୍ରତ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନାଗରିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ।’
ସେ ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ଆଗକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ନେତାମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇପାରନ୍ତି, ସରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାଷଣରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ କାମ, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଫଳାଫଳରୁ ଦେଖାଯାଏ। ଏକ ମଜବୁତ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦଳ, ନେତା, ବିଚାରଧାରା, ଧର୍ମ କିମ୍ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନୁହେଁ। ଏହା ସେହି ନାଗରିକମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖନ୍ତି, ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଚାରିପାଖରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତି।’
କୁନିକା ଶେଷରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜାଗ୍ରତ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନାଗରିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ।
ଦିଲ୍ଲୀରେ କାହିଁକି ହେଉଛି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ?
ଅନ୍ୟପଟେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ CJP ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କାହିଁକି କରାଯାଉଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାମଲାଟି NEET ପେପର ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ। NEET ପେପର ଲିକ୍ କାରଣରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।