ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ରେକର୍ଡ; ଗୋଟିଏ ଛକା ମାରି କ୍ୟାପଟେନ ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ ୮ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ମ୍ୟାଚରେ ମିଳିଲା ଭୂରି ଭୂରି ପ୍ରଶଂସା…

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ବକପର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ଗତକାଲି ନବି ମୁମ୍ବାଇ ଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଭାରତର ଦମଦାର ବିଜୟ ହୋଇଛି।
ଏହାସହ ଏହି ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭାରତୀୟ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରିଚା ଘୋଷ ୨୪ ବଲ୍ ରୁ ୩୪ ରନର ଏକ ଧମାକାଦାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତିନୋଟି ଚୌକା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ଏହି ଇନିଂସ ସହିତ, ରିଚା ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
ସେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସଂସ୍କରଣରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ୨୦୨୫ ବିଶ୍ୱକପରେ ତାଙ୍କର ଏବେ ୧୨ଟି ଛକା ଅଛି।ଏଥିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ଡିଆଣ୍ଡ୍ରା ଡଟିନ୍ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଲିଜେଲ୍ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ୧୨ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି।
ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପର ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କରଣରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା ୫ ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍
୧. ରିଚା ଘୋଷ (ଭାରତ) – ୧୨ ଛକା
ଭାରତୀୟ ଦଳର ୱିକେଟକିପର ରିଚା ଘୋଷ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପର ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କରଣରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ରିଚା ୨୦୨୫ ମହିଳା ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପରେ ୧୨ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ।
୨. ଡିଆଣ୍ଡ୍ରା ଡଟିନ୍ (ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍) – ୧୨ ଛକା
ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପର ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କରଣରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ଡିଆଣ୍ଡ୍ରା ଡଟିନ୍। ଡଟିନ୍ ୨୦୧୩ ମହିଳା ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପରେ ମଧ୍ୟ ୧୨ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ।
୩. ଲିଜେଲ୍ ଲି (ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା) – ୧୨ ଛକା
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଲିଜେଲ୍ ଲି ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପର ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କରଣରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା ତୃତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ଲିଜେଲ ୨୦୧୭ ମହିଳା ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପରେ ମଧ୍ୟ ୧୨ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ।
୪. ହରମନପ୍ରୀତ କୌର (ଭାରତ) – ୧୧ଟି ଛକା
ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପର ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କରଣରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ। ୨୦୧୭ ମହିଳା ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପରେ ହରମନପ୍ରୀତ ୧୧ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ।
୫. ନାଦିନ ଡି କ୍ଲାର୍କ (ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା) – ୧୦ଟି ଛକା
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ନାଦିନ ଡି କ୍ଲାର୍କ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପର ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କରଣରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା ପଞ୍ଚମ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ। ୨୦୨୫ ମହିଳା ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପରେ ନାଦିନ ୧୦ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ।
ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ରିଚା ଘୋଷ: ଦୁଇଟି ଛକା ମାରି ରେକର୍ଡ କରିଲେ ରିଚା ଘୋଷ। ଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଛକା ମାରି, ରିଚା ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ରେକର୍ଡ କୁ ପଛରେ ପକାଇଥିଲେ। ସେ ମୋଟ ୧୨ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି।
ଏହା ସହିତ, ରିଚା ଏବେ ବିଶ୍ୱକପର ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କରଣରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଗଲେ। ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ୨୦୧୭ ବିଶ୍ୱକପରେ ୧୧ଟି ଛକା ମାରି ଏହି ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ସେବେଠାରୁ, ଏହି ରେକର୍ଡ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି। ତେବେ ଗତକାଲିର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଏହି ରେକର୍ଡ କାଟିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ରିଚା ଘୋଷ।