କରୀନା, କ୍ୟାଟ୍ରିନାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଦେବେ ଏହି ନାୟିକା, ମାସକୁ ୨ କୋଟି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ଏହି ପାଠୁଆ ସୁନ୍ଦରୀ
ସବୁଠାରୁ ପାଠୁଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେଲେ ଅମିଷା । ଲୁକ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗରେ ।
ମୁମ୍ବାଇ: ସୁନ୍ଦରୀ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅମିଷା ପଟେଲ ୨୦୦୦ ମସିହାରେ ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଫିଲ୍ମ ‘କହୋ ନା ପ୍ୟାର୍ ହୈ’ ସହିତ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ବଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ୨୩ ବର୍ଷ ଧରି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ସଫଳ ଏବଂ ଧନୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ। ଏହା ସହିତ, ଅମିଷା ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ସମ୍ପତ୍ତିରେ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି।
ମାସରେ ୨ କୋଟି ରୋଜଗାର
୨୦୨୩ ମସିହାରେ ସନି ଦେଓଲଙ୍କ ସହିତ ଅମିଷା ପଟେଲଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ‘ଗଦର ୨’ ଏକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରୋଜଗାରର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ଫିଲ୍ମରେ ସକିନା ଏବଂ ତାରାଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ପୁଣିଥରେ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେବେଠାରୁ ଅମିଷା ବଡ଼ ପରଦାରେ ଦେଖାଯାଇ ନାହାଁନ୍ତି।
ଏକ ସୁପର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହସ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରତି ମାସରେ ୨ କୋଟି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି।
ପ୍ରକୃତରେ, ସେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟ, ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରମୋସନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଭଡାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ ବରଂ କୋଟି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି।
ସେ “ଗଦର 2” ପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫିସ୍ ନେଇଥିଲେ। ଦାମୀ କାର ସଂଗ୍ରହ ସହିତ, ଅମିଷାଙ୍କ ପାଖରେ ମହଙ୍ଗା ଜୋତା ଏବଂ ବ୍ୟାଗର ସଂଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାଙ୍କର ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ବିରକିନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି।
ଅମିଷା ପଟେଲଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି
ଅମିଷା ପଟେଲଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି 32 ମିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥାତ୍ 265 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କର ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ବହୁତ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସମ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ୍ଙଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଆଗରେ।
ବଲିଉଡ୍ର ସବୁଠାରୁ ଶିକ୍ଷିତ
ଅମିଷା ପଟେଲ, ଯିଏ ବହୁତ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ। ସେ ମୁମ୍ବାଇର କ୍ୟାଥେଡ୍ରାଲ୍ ଏବଂ ଜନ୍ କୋନାନ୍ ସ୍କୁଲ୍ରୁ ପାଠପଢ଼ା କରିଥିଲେ, ତା’ପରେ ସେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲେ।
ଏଠାରୁ ସେ ବାୟୋ-ଜେନେଟିକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଅମିଷା ବୋଷ୍ଟନର ଟଫ୍ଟସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଅର୍ଥନୀତିରେ ସ୍ନାତକ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅର୍ଥନୀତିରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା।