ଏଠାରେ ହୁଏ ହୀରା ବର୍ଷା; ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ହୀରାର ପାହାଡ, ମାତ୍ର ଏଠାରୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବି ପଥର ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ …
ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠାରେ ରହିଛି ଏହି ରହସ୍ଯମୟୀ ଜାଗା...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ବି ହୋଇଯିବେ ମାଲାମାଲ । ଯେଉଁଠାରେ ବର୍ଷାରେ ପାଣି ନୁହେଁ ହୀରା ଭଳି ମୁଲ୍ଯବାନ ପଥର ସବୁ ଆକାଶରୁ ଖସିଥାଏ । ତେବେ କେଉଁଠି ରହିଛି ସ୍ଥାନ ? କାହିଁକି ସେଠାରେ ହୀରା ବର୍ଷା ହୁଏ ଜାଣନ୍ତୁ…
ମହାକାଶରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଅନେକ ରହସ୍ଯ । ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନୀ । ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଏକ ଏମିତି ଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହା ହୀରା ବର୍ଷା କରେ ।
ସମୟ ସହିତ ମହାକାଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଜିନିଷ ସବୁ ଆବିଷ୍କାର ହେଉଛି । ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା ହେଉଛି, ନିକଟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଗ୍ରହ ହୀରା ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ୟୁରାନସ୍ ଏବଂ ନେପଚ୍ୟୁନରେ ହୀରା ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ।
ୟୁରାନସ୍ ଏବଂ ନେପଚ୍ୟୁନ୍ ର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ମିଥେନ୍ ରେ କାର୍ବନ ଥାଏ, ଏବଂ ଏହି ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ପରିସ୍ଥିତିରେ, ମିଥେନ୍ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଏହା କାର୍ବନ କଣିକା ଗଠନର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ପରେ ତାପ ଓ ଚାପର ପ୍ରଭାବରେ ହୀରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ।
ୟୁରାନସ୍ ଏବଂ ନେପଚ୍ୟୁନ୍ ର ଭିତର ଅଂଶ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅପେକ୍ଷା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ଅଧିକ ଚାପ ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ କିଛି ସ୍ତରର ତାପମାତ୍ରା ହଜାର ହଜାର ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେ। କାର୍ବନକୁ ହୀରାରେ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଗ୍ରହ ଦୁଇଟିର ଜଳବାୟୁ ସୁହାଇଥାଏ ।
ଯେତେବେଳେ ତୀବ୍ର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯୋଗୁଁ ମିଥେନ୍ ଅଣୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, କାର୍ବନ ପରମାଣୁଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ହୋଇ ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି । ଥରେ କାର୍ବନ ପରମାଣୁଗୁଡ଼ିକ ହୀରା ସ୍ଫଟିକରେ ମିଶିଗଲେ, ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହର ଗଭୀର ସ୍ତର ଆଡକୁ ଟାଣିନିଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହାକୁ ହୀରା ବର୍ଷା ବୋଲି କୁହନ୍ତି।
ୟୁରେନସ୍ ଏବଂ ନେପଚ୍ୟୁନର ଏହି ଗୁଣ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଜୀବନ ଧାରଣ ଅସମ୍ଭବ। କାରଣ ଏହାର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ -200 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତଳକୁ ଚାଲିଯାଏ ।