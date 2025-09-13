୫ ମିନିଟର ଭିଡିଓରୁ କୋଟି କୋଟି ଆୟ କରନ୍ତି MR Beast, ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ଏହି କୋଟିପତି ୟୁଟ୍ୟୁବର…
୨୦୧୨ରୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ବିଷ୍ଟ । କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହୋଇଛନ୍ତି ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ।
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଲଟିଛି। ବିଶେଷକରି YouTube ରାତାରାତି ଏପରି ଅନେକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟରଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର କରିଛି ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ମଜା ପାଇଁ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରୁଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଭିଡିଓ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ YouTuber କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି MrBeast, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ଜିମି ଡୋନାଲ୍ଡସନ୍। ମାତ୍ର 25 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଏପରି ଏକ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।
ସଫଳତାର ଯାତ୍ରା
MrBeast 2012 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର YouTube କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନରେ, ସେ ଗେମିଂ ଏବଂ ଛୋଟ ଭ୍ଲଗ୍ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ YouTubers ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରିଥିଲା।
ତାଙ୍କ ଭିଡିଓରେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଅନନ୍ୟ ଷ୍ଟଣ୍ଟ, ବିଶାଳ ଗିଭଏୱେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ।
ଆଜି MrBeastଙ୍କ YouTube ଚ୍ୟାନେଲରେ 280 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ YouTuber କରିଥାଏ। ତାଙ୍କର ଭିଡିଓ ରିଲିଜ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ, କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟୁ ମିଳେ ।
5 ମିନିଟର ଭିଡିଓରୁ ରୋଜଗାର
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି MrBeast ଏକ ଭିଡିଓରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି? ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓରେ ହାରାହାରି 5 ରୁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଏହି ଆୟ ବିଜ୍ଞାପନ, ପ୍ରାୟୋଜକତା, ବ୍ରାଣ୍ଡ ଡିଲ୍ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ବିକ୍ରୟରୁ ହୋଇଥାଏ।
YouTube ବିଜ୍ଞାପନ ରାଜସ୍ୱ ତାଙ୍କ ରୋଜଗାରର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ MrBeast କେବଳ ଗୋଟିଏ 5 ମିନିଟର ଭିଡିଓରୁ 50 ଲକ୍ଷ ରୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଯଦି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୁଏ ଏବଂ ଭ୍ୟୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ତେବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ
ତଥାପି, ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ MrBeast କେବଳ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ଭିଡିଓରେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କ ଭିଡିଓରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ କରନ୍ତି, ମହଙ୍ଗା କାର ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଅନନ୍ୟ ସେଟ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏହି ଅନନ୍ୟ ଶୈଳୀ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ।
MrBeast କାହିଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
MrBeastର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ସେ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ଏଥିରେ ମାନବିକତା ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟର ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଯୋଡେ। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିବା, ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଦାନ କରିବା ଏବଂ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଗଛ ଲଗାଇବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।