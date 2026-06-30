ବର୍ଷା ଦିନେ ବାଇକ୍ ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଟାୟାରର ରଖନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ, ନଚେତ୍ ଗାଡ଼ି କରିବ ସ୍ଲିପ୍, ଘଟିବ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା

ବର୍ଷା ଦିନେ ବାଇକ୍ ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଟାୟାରର ରଖନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ, ନଚେତ୍ ଗାଡ଼ି କରିବ ସ୍ଲିପ୍

By Jyotirmayee Das

Bike Care: ମୌସୁମୀ ବା ବର୍ଷା ଦିନେ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଚଲାଇବା ବେଶ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ । ଓଦା କିମ୍ବା ପିଚୁ ରାସ୍ତାରେ ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତା କିମ୍ବା ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇବା ଯୋଗୁଁ ବାଇକ୍ ଖସିଯିବା/ସ୍ଲିପ୍ କରିବାର ଭୟ ରହିଥାଏ । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାଇକ୍‌ର ଟାୟାରର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ସେଥିରେ ସଠିକ୍ ଏୟାର ପ୍ରେସର ବା ପବନ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ । ଏହି ଛୋଟ ଯାଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ।

ବର୍ଷା ଦିନେ ଟାୟାରର ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କାହିଁକି ଜରୁରୀ?

ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବାଇକ୍‌ର ସମସ୍ତ ପାର୍ଟସ୍ ସମୟ ସମୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ଉଚିତ୍, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଟାୟାର ଉପରେ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି ଟାୟାରର ଗାରଗୁଡ଼ିକ ଚିକ୍କଣ ହୋଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ଘସି ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ଓଦା ରାସ୍ତାରେ ତାହାର ଗ୍ରିପ୍ କମିଯାଏ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଖସିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୂଆ ଟାୟାର ଲଗାଇବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବର୍ଷା ଦିନେ କିପରି ଚଲାଇବେ କୁଲର, ରୁମ ଲାଗୁଛି…

ଏଣିକି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗେମ୍ ଖେଳିଲେ ବି ଗରମ…

ସଠିକ୍ ଟାୟାର ଚୟନ କରିବା ବି ଜରୁରୀ

ଯଦି ବାଇକ୍‌ର ଟାୟାର ବଦଳାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତେବେ କେବଳ ଭଲ ଗ୍ରିପ୍ ଥିବା ଟାୟାର ହିଁ ବାଛନ୍ତୁ । ଏହାସହ ଟାୟାରର ରବର ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତାସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ଉଚିତ୍, ଯଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ସମୟରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗାଡ଼ିର ପକ୍କା ଧାରଣା ବା ମଜବୁତ୍ ରହିବ । ସଠିକ୍ ଟାୟାରର ଚୟନ ସୁରକ୍ଷିତ ରାଇଡିଂରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ।

ଟ୍ୟୁବଲେସ୍ ଟାୟାର କାହିଁକି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବିକଳ୍ପ?

ବର୍ଷା ଦିନେ ଟ୍ୟୁବଲେସ୍ ଟାୟାରର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ । ଏହି ଟାୟାରଗୁଡ଼ିକ ପଞ୍ଚର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଥାଏ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଟ୍ୟୁବ୍ ଥିବା ଟାୟାରଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ପବନ ହରାଇପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଅଧା ବାଟରେ ହଇରାଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ।

ବର୍ଷାରେ ଟାୟାର ପ୍ରେସର କେତେ ହେବା ଉଚିତ୍?

ବର୍ଷା ସମୟରେ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଓଦା ଏବଂ ଚିକ୍କଣ ଥାଏ, ତେଣୁ ବାଇକ୍ ଟାୟାରର ଧାରଣା ଶକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ପାଣିପାଗରେ ତାପମାତ୍ରାର ଉତ୍ଥାନ-ପତନର ପ୍ରଭାବ ଟାୟାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବାଇକ୍ ଟାୟାରରେ ସାଧାରଣ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ ୨ ରୁ ୩ PSI ସ୍ତରର କମ୍ ଏୟାର ପ୍ରେସର ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଟାୟାରର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଏରିଆ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ରିପ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାଏ ।

ସଠିକ୍ ଏୟାର ପ୍ରେସରରୁ ମିଳୁଥିବା ଫାଇଦା

  • ଉଚିତ୍ ପବନ ବା ଏୟାର ପ୍ରେସର ରହିବା ଦ୍ୱାରା ବାଇକ୍‌ର ଗ୍ରିପ୍ ମଜବୁତ ରହେ ଏବଂ ଖସିଯିବାର ଆଶଙ୍କା କମିଯାଏ ।
  • ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ ଭଲ କାମ କରେ ।
  • ବାଇକ୍‌ର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ସହଜ ରହେ ଏବଂ ବର୍ଷାରେ ରାଇଡିଂ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ।

ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏହି କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ

ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ବାଇକ୍ ବାହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟାୟାରର ସ୍ଥିତି, ଟ୍ରେଡ୍, ଏୟାର ପ୍ରେସର ଏବଂ ଟାୟାରର କ୍ୱାଲିଟି ନିଶ୍ଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରିନିଅନ୍ତୁ । ଯଦି ଟାୟାର ଖରାପ ଅଛି କିମ୍ବା ପବନ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ । ସଠିକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହିତ ବର୍ଷା ଦିନର ଯାତ୍ରା କେବଳ ଆରାମଦାୟକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ।

 

You might also like More from author
More Stories

ବର୍ଷା ଦିନେ କିପରି ଚଲାଇବେ କୁଲର, ରୁମ ଲାଗୁଛି…

ଏଣିକି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗେମ୍ ଖେଳିଲେ ବି ଗରମ…

ଦେଶର କେଉଁ ଜେଲରେ ମିଳେ ଫାଇଭ୍-ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ…

ଝରକା ଖୋଲା ରଖ, ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍… ଗରମରେ…

1 of 25,901