Big Breaking: ବିଜେଡିକୁ ଲାଗିଲା ଶକ୍ତ ଝଟକା, ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର, ନବୀନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର

By Jyotirmayee Das

Sasmit Patra: ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (BJD) ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଓ ଭିତିରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଦଳର ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି।

ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, କିଛି ବିଜେଡି ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା ପଦରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ମତଭେଦ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।

୨୦୨୪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ଦୁର୍ବଳ ପରିଣାମ ପରେ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଥିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ପରିପେକ୍ଷି ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦଳରେ ଚାଲିଥିବା ‘କ୍ଷମତା ସଂଘର୍ଷ’କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବିଜେଡି ସୂତ୍ରମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଅଚାନକ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଲିଖିତ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ପଠାଇଥିବାବେଳେ, ଦଳର କିଛି ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପଦରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଚିଠି ଦେଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି।

ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ୨୦୨୨ ଜୁଲାଇରୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜେଡିର ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଦଳର କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରି ତାଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଥିଲା।

ଏହା ସହିତ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ, କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଦଳର କୌଣସି ଅଧିକୃତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିନାହିଁ।

ସମଗ୍ର ଘଟଣା ପରେ ବିଜେଡି ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳର ରଣନୀତି କଣ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ମହଲର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି।

You might also like More from author
More Stories

1 of 27,793