ଧନ୍ୟ ଏ ରାଜନୀତି: ଟିଏମ୍ସିରେ ଥିବା ବେଳେ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ, ଏବେ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି
ସେ କହିଛନ୍ତି, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁଇ ଦିନରେ ସେ ୫୦୦୦ ଟିଏମ୍ସି କର୍ମୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି
କୋଲକାତା: ଧନ୍ୟ ଏ ରାଜନୀତିର ଖେଳ। ଟିଏମ୍ସିରେ ଥିବା ବେଳେ ସତ୍ତା ଲୋଭରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେପି ଓ ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ ରିଜୁ ଦତ୍ତ। ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ବଦଳି ଯାଇଛି। ରବିବାର ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଅଜୟପାଲ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭୁଲ ମାଗିଲେ । ଆଉ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପେତି ପକାଉଛନ୍ତି। ଏହା ପଛରେ କଣ ରହିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଭୟ ନା ଲୋଭ!
ଟିଏମ୍ସିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହେବା ପରେ ରିଜୁ ଦତ୍ତ ବିଜେପି ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁଇ ଦିନରେ ସେ ୫୦୦୦ ଟିଏମ୍ସି କର୍ମୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଶ୍ରୀ ଦତ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ମେ ୬ ତାରିଖରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ପିଏଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଯଦି ସେହି ଦିନ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଘୋଷଣା କରିଥାଆନ୍ତେ, ତାହାହେଲେ ୫୦୦୦ ଟିଏମ୍ସି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥାଆନ୍ତା। ହେଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଧୌର୍ଯ୍ୟର ସହ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ(ଶୁଭେନ୍ଦୁ)ଙ୍କୁ ସଲାମ କରୁଛି ବୋଲି ରିଜୁ ଦତ୍ତ କହିଛନ୍ତି।
ବିଜେପିରେ ମିଶିବାକୁ ନେଇ ରିଜୁ ଦତ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ବେଙ୍ଗଲ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପାଟିରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏପରିକି ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ଛୋଟ କର୍ମୀ। ମୋତେ ଲାଗୁନି ଏତେବଡ଼ ଜାନାଦେଶ ପାଇବା ପରେ ବିଜେପିକୁ ଟିଏମ୍ସି ନେତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ବୋଲି ରିଜୁ ଦତ୍ତ କହିଛନ୍ତି।