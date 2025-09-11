ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ! ୫ ବଲରେ ୫ ଛକା ମାରି ଝିଅ ପଟେଇଥିଲେ ରିଙ୍କୁ, ୨ ବର୍ଷ ପରେ କଲେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା

ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ! ୫ ବଲରେ ୫ ଛକା ମାରି ଝିଅ ପଟେଇଥିଲେ ରିଙ୍କୁ, ୨ ବର୍ଷ ପରେ କଲେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା
IPLରେ ସେହି 5 ଛକା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିଥିଲା । 5 ବଲରେ 5 ଛକା ମାରି ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁବାଇରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଏସିଆ କପ୍ 2025ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ପୂର୍ବରୁ, ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ପ୍ରିୟା ସରୋଜଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି।
ରିଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟାଙ୍କ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଉଭୟ ନଭେମ୍ବରରେ ବିବାହ କରିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ବାହାଘରକୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ରିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ IPLରେ ସେହି 5 ଛକା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିଥିଲା, ସେହି ମ୍ୟାଚ ଦେଖି ପ୍ରିୟା କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
IPL 2023 ର 13ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଲଗାତାର 5 ଛକା ମାରିଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ KKR ଶେଷ ଓଭରରେ ଜିତିବା ପାଇଁ 29 ରନ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା। କେହି ଭାବି ନଥିଲେ ଯେ ଏବେ KKR ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଉମେଶ ଯାଦବ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ରେ ଏକ ସିଙ୍ଗଲ୍ ନେଇ ରିଙ୍କୁଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଲଗାତାର 5 ବଲ୍ ରେ 5 ଛକା ମାରି ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ।
ରିଙ୍କୁ ସିଂହ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି
ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, ଏବେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେହି ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପ୍ରିୟାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ କିପରି ମଜବୁତ କରିଥିଲା। ରାଜ ଶାମନିଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରିୟା ସରୋଜଙ୍କ ବାପା ଜାଣି ନଥିଲେ ମୁଁ କିଏ। ଏମପି ପ୍ରିୟା ସରୋଜଙ୍କ ବାପା ଟୁଫାନି ସିଂହ ମଧ୍ୟ ସାଂସଦ ରହିସାରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜଣେ ବିଧାୟକ।
ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସେହି ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ପ୍ରିୟା ସରୋଜ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ଫୋନ୍ରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ସଚ୍ଚି ଦିଦି (କ୍ରିକେଟର ନୀତିଶ ରାଣାଙ୍କ ପତ୍ନୀ) ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରିୟା ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ରିଙ୍କୁ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ଦିନ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। 5 ଛକା ପରେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଜାଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ଯେ ଏବେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ହୋଇଯିବ।
ଛକା ଜୀବନ ବଦଳାଇଦେଲା
ଯଶ ଦୟାଲଙ୍କ ଏହି ଓଭରରେ 5 ଛକା ମାରିବା ପରେ, ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା, ରିଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପାଇଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି, ତାହାର ଫଳ ମୋତେ ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମିଳିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କର ଫଲୋଅର୍ସ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।