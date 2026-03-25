ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ହେଲେ ରିଜନାଲ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଅଫିସର, ଏବେ ମିଳିବ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା!
ଏବେ କେତେ ଦରମା ପାଇବେ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଆଞ୍ଚଳିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରିଙ୍କୁଙ୍କୁ ଏହି ପଦବୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ରିଙ୍କୁ ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ଟାଇଟଲ ବିଜେତା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି: ରିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଦରମା ପାଇବେ?
ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ଦରମା କେତେ:
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଆଞ୍ଚଳିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ଦରମା ୭୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୮୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ, ଏହା ସରକାରୀ ଦରମା ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ।
ଜଣେ ଆଞ୍ଚଳିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା କ’ଣ:
ଯଦି ଆମେ ଜଣେ ଆଞ୍ଚଳିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା, ତେବେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି ପଦବୀରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରନ୍ତି।
ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ କ୍ରୀଡ଼ା ପଡ଼ିଆ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆଞ୍ଚଳିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ।
KKR ରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇଛି:
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ରିଙ୍କୁଙ୍କୁ ୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ଏହି ସିଜିନ୍ ସମୟରେ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଦେଖାଯିବେ।
ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ଆଇପିଏଲ କ୍ୟାରିଅର:
ରିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଇପିଏଲ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ୫୨ଟି ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି, ସେ ୩୦.୫୨ ହାରରେ ଏବଂ ୧୪୫.୧୭ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ୧୦୯୯ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ୪ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ୬୭। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ରିଙ୍କୁ ୨୦୧୮ରେ ତାଙ୍କର ଆଇପିଏଲ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସେ ଆରମ୍ଭରୁ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ପାଇଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି।