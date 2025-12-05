କଥାରେ ନୁହେଁ କାମ କରି ଦେଖାଇଲେ ରିଙ୍କୁ ସିଂ; ବ୍ଯାଟିଙ୍ଗରେ ଧମାକା କଲେ, ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟିରେ ସିଲେକ୍ଟ ନକରି ଭୁଲ କଲେ କି ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଦଳ ?
ଫୁଲ ଫର୍ମରେ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରେଟ୍ ଦେଖି ସବୁ କାବା। ପଡିଆରେ ମାରିଲେ ଛକା ଓ ଚଉକା। ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟିରେ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ମାତ୍ର ଏବେ ଫୁଲ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ରିଙ୍କୁ ସିଂହ।
ଭାରତର ଟି-୨୦ ଦଳରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବା ପରେ, ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ବ୍ଯାଟିଙ୍ଗ ଫର୍ମକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉଛି । ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଆଗାମୀ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫିନିସର ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ନାମ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏନେଇ କିଛି କହିନଥିଲେ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ।
ରିଙ୍କୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦଳରୁ ବାଦ ଦିଆଗଲା:
ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କୌଣସି କାରଣ ପ୍ରକାଶ କରି ନାହାଁନ୍ତି। ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା ଘଟଣା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆର୍ଶ୍ଚର୍ଯ୍ଯ କରିଥିଲା।
ରିଙ୍କୁ ୩୫ ଟି ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୧୬୦ ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ରେ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାୟତଃ ନିମ୍ନ କ୍ରମରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ଦଳରୁ ତାଙ୍କର ବାଦ ପଡ଼ିବା କ୍ରିକେଟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ମିତକର।
୨୪୦ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ଦମଦାର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ:
ଦଳରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବା ପରେ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟାଟିଂ ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳି ସେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ବିପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର ୧୦ ବଲ୍ ରେ ୨୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୨୪୦ ଥିଲା।
ଏହି ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସରେ ଦୁଇଟି ଚୌକା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଛକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରିଙ୍କୁ ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦଳକୁ ଦ୍ରୁତ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଡେଲିଭରି ଦେଇଥିଲେ। ଦଳକୁ ୨୦୦ ସ୍କୋର ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଇନିଂସ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା।
ୟୁପି ୨୧୨ ରନ୍ କରିଥିଲା:
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ୨୦ ଓଭରରେ ୭ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୧୨ ରନ୍ କରିଥିଲା। ମାଧବ କୌଶିକ ୭ ଚୌକା ଏବଂ ୨ ଛକା ସହିତ ଏକ ଚମତ୍କାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ସମୀର ରିଜଭି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫର୍ମରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ୬ ଚୌକା ଏବଂ ୩ ଛକା ସହିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ୧୨ ବଲ୍ ରେ ୨୮ ରନ୍ କରି ଇନିଂସକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲେ।
ପୂର୍ବରୁ ୬୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ:
ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ୬୫ ରନ୍ ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ୪୨ ବଲ୍ ରେ ୪ ଚୌକା ଏବଂ ୪ ଛକା ମାରି ୧୫୦ ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ରେ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ୧୪ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶୈଳୀ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା।