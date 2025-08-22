UP T20 League: ୧୫ ଚୌକା-ଛକା… ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ୪୫ ବଲ୍ରେ ମାରିଲେ ଶତକ, ୭ ବଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଲେ
ୟୁପି ଟି-୨୦ ଲିଗରେ, ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ମାତ୍ର ୪୫ ବଲ୍ରେ ଏକ ଝଡ଼ବାନ୍ ଶତକ ହାସଲ କରି ଦଳକୁ ଜିତାଇଛନ୍ତି ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଏକାନା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ଝଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ମାତ୍ର ୪୫ ବଲ୍ରେ ୨୨୫ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ଏକ ଝଡ଼ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଏକ ମହାନ ବିଜୟ ଦେଇଥିଲେ ।
ଏହି ସମୟରେ ସେ ୮ଟି ଛକା ଏବଂ ୭ଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ୩୮ ରନ୍ରେ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିବା ମିରଟ୍ ମାଭେରିକ୍ସଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳ ୭ଟି ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ୬ଟି ୱିକେଟରେ ଜିତିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ପଡ଼ିଆ ଚାରିପାଖରେ ଚମତ୍କାର ସଟ୍ ମାରି ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଦୃଢ଼ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ।
କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଇନିଂସ ଖେଳିଲେ ରିଙ୍କୁ- ୟୁପି ଟି-୨୦ ଲିଗର ନବମ ମ୍ୟାଚ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଏକାନା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗୋରଖପୁର ଲାୟନ୍ସ ଏବଂ ମିରଟ ମାଭେରିକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଗୋରଖପୁର ଲାୟନ୍ସ 20 ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟ ହରାଇ 167 ରନ କରିଥିଲା। 168 ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ମିରଟ ମାଭେରିକ୍ସର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଚାରି ଜଣ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ମାତ୍ର 38 ରନରେ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ ।
ଏହା ପରେ, ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିଥିବା ଅଧିନାୟକ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, ସାହେବ ଯୁବରାଜଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମାତ୍ର 65 ବଲ୍ ରେ 130 ରନର ଅପରାଜିତ ଭାଗୀଦାରି କରି ଗୋରଖପୁରର ପାଲଟା ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ରିଙ୍କୁ ସିଂହ 48 ବଲ୍ ରେ 7 ଚୌକା ଏବଂ 8 ଛକା ସହାୟତାରେ ଅପରାଜିତ 108 ରନ କରିଥିଲେ ।