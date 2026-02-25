ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଲାଗିଲା ଶକ୍ତ ଝଟକା, ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରୁ ବାହାରିଲେ ରିଙ୍କୁ ସିଂ

ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରୁ ବାହାରିଲେ ରିଙ୍କୁ ସିଂ

By Jyotirmayee Das

Rinku Singh: ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ରିଙ୍କୁ ସିଂଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ୟାର ପାହାଡ଼ ଲଦି ହୋଇଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ସେ ବିଶ୍ଵକପ୍ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୬ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ ରେ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ରିଙ୍କୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଅଂଶ ହେବେ କି ନାହିଁ। ଏବେ, ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ରିଙ୍କୁ ଏହି ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଅଂଶ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇପାରେ।

ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ପିତା ଅସୁସ୍ଥ

୨୪ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ ରେ, ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ତାଲିମ ଅଧିବେଶନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପିତା ଖାନଚାନ୍ଦ ସିଂହଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯକୃତ କର୍କଟ ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ରିଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶିବିର ଛାଡିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆଉ କେତେ ଝଟକା ଦେବେ ଟ୍ରମ୍ପ, ପୁଣି ଲଗେଇଲେ…

ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ DA ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼…

ନେଟ୍ସ ସେସନ୍ ରୁ ପ୍ରମୁଖ ସୂଚନା

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଜାଣିଛି ଯେ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ସେମାନେ ଏକ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭ୍ୟାସ ସେସନ୍ ସମୟରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ସେ ନେଟ୍ସରେ ସର୍ବାଧିକ ସମୟ ବିତାଇଥିବା ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ସଞ୍ଜୁ ବଡ଼ ସଟ୍ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ରିଙ୍କୁଙ୍କ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଭାବରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ବ୍ୟତୀତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସଞ୍ଜୁ ଫିନିଶର ଭାବରେ ରିଙ୍କୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇପାରିବେ। ସାମସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ନିମ୍ନ କ୍ରମରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।

You might also like More from author
More Stories

ଆଉ କେତେ ଝଟକା ଦେବେ ଟ୍ରମ୍ପ, ପୁଣି ଲଗେଇଲେ…

ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ DA ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼…

ଜିମ୍ୱାଓ୍ୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଯଦି ରିଙ୍କୁ ନଖେଳନ୍ତି,…

ପାକିସ୍ତାନର ମୁଖା ଖୋଲିଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଯୁଦ୍ଧ…

1 of 28,154