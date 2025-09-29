(VIDEO)Asia Cup 2025: ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କହିଥିଲେ, ତାହା କରିଦେଖାଇଲେ ରିଙ୍କୁ ସିଂ-ତିଳକ ବର୍ମା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଦୁ…
ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା କରିଦେଖାଇଲେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳାଳି ରିଙ୍କୁ ସିଂ-ତିଳକ ବର୍ମା । ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମା ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ସତ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର କଥା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସତ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପୂରଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତିବା ପରେ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମନରେ କ’ଣ ଥିଲା, ଯାହା ସେମାନେ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ…
On 6th September, Rinku Singh manifested to hit winning runs in final and Tilak Verma to score in final and win
They have walked the talk😭❤️pic.twitter.com/0E6PD66woo
— S.Bhai33 (@HPstanno1) September 28, 2025
ଏହି ଘୋଷଣା ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିଲା
2025 ଏସିଆ କପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଏକ କାଗଜରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବିଜୟୀ ସଟ୍ ମାରିବେ। ତିଲକ ବର୍ମା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଫାଇନାଲରେ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ, ସେମାନେ ଉଭୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏବେ, ଯେତେବେଳେ ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଫାଇନାଲ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, ଏହି ଉଭୟ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରତି 100% ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲେ।
ଏହିପରି ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିଥିଲେ
ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଆଘାତ ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନାଲରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ତଥାପି, ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ଖେଳିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିଲା । କାରଣ ସେ ଫାଇନାଲରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବିଜୟୀ ରନ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର 9ମ ଏସିଆ କପ୍ ଟାଇଟଲ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ, ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ନାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବ।
ତିଲକ ବର୍ମା ମଧ୍ୟ ଯାହା କହିଥିଲେ, ତାହା କରି ଦେଖାଇଲେ
ତିଲକ ବର୍ମା ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ରନ କରିଥିଲେ। ତିଲକ ବର୍ମା 53ଟି ବଲ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଅପରାଜିତ 69 ରନ୍ କରିଥିଲେ । ଏହିପରି ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଫାଇନାଲ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋରର୍ ହେବା ସହ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିଥିଲେ ।