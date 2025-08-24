କିଙ୍ଗ କୋହଲିଙ୍କଠୁ ବ୍ୟାଟ ମାଗି ମାଗି ରିଙ୍କୁ ବଦନାମ, କ’ଣ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ବି ରହିଛି ଟଙ୍କାର ଘୋର ଅଭାବ…

କିଙ୍ଗ କୋହଲିଙ୍କଠୁ ବ୍ୟାଟ ମାଗି ମାଗି ରିଙ୍କୁ ବଦନାମ, କ’ଣ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ବି ରହିଛି ଟଙ୍କାର ଘୋର ଅଭାବ…
IPL 2024 ସମୟରେ, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅନେକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ରିଙ୍କୁ କୋହଲିଙ୍କଠାରୁ ବ୍ୟାଟ୍ ମାଗୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି କ୍ଲିପ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେପରି ରିଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କୋହଲିଙ୍କ ପଛରେ ବ୍ୟାଟ୍ ପାଇଁ ଥାଏ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ କେବଳ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ତାଙ୍କର ମଜାଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରିଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଶିରୋନାମାରେ ଥାଆନ୍ତି କାରଣ ସେ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କଠାରୁ ବ୍ୟାଟ୍ ମାଗିବାର ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ।
ବିଶେଷକରି, ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କଠାରୁ ବ୍ୟାଟ୍ ମାଗୁଥିବା ତାଙ୍କର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ରିଙ୍କୁ ନିଜେ ଏହି ଉପାଖ୍ୟାନ ପଛର କାହାଣୀ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କ ଉପରେ କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ତାହା କହିଛନ୍ତି।
IPL ସମୟରେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା
ଯେତେବେଳେ ରିଙ୍କୁ କୋହଲି ଦେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ତାଙ୍କଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ ମାଗିବାକୁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଏହି କଥା ଆହୁରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଲା। ଯାହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ରିଙ୍କୁ ନିଜେ ଏହି ସମସ୍ତ ଭିଡିଓ ବିଷୟରେ ନିଜର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ତାହା କହିଛନ୍ତି।
ନ୍ୟୁଜ୍ 24 ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ରିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ବ୍ୟାଟ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ ବଦନାମ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ଏବଂ ତା’ପରେ ବ୍ୟାଟ୍ ମାଗୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମୋତେ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏବଂ ଭାଇୟା (କୋହଲି) ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ନଥିଲା, କାରଣ ବ୍ୟାଟ୍ ର ଭିଡିଓ ବାରମ୍ବାର ଭାଇରାଲ ହେଉଥିଲା।”
ଏହି ବର୍ଷ, ରିଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଇ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ପାଇଲେ, କୋହଲିଙ୍କ ନୁହେଁ…
ରିଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ଏସବୁ ମଜା ଏବଂ ପ୍ରେମରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାର ନିରନ୍ତର ଧ୍ୟାନ ଯୋଗୁଁ ସେ ଟିକେ ସତର୍କ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଏହା କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କୁ IPL 2025 ରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖି ନଥିଲେ। ତଥାପି, ରିଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ MS ଧୋନିଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ପାଇଥିଲେ।
ରିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, “ଏହି ଥର (IPL 2025) ମୋତେ ବିରାଟ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା। ହଁ, ମୁଁ ମାହି ଭାଇଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ ରୋହିତ ଭାଇଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ପାଇଲି। ଏପରି ଖେଳାଳିଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ବ୍ୟାଟ୍ ପାଇବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା।”