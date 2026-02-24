ବିଶ୍ବକପ୍ ମଝିରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ହାତ ଛାଡ଼ିଲେ ରିଙ୍କୁ ସିଂ! ଅଚାନକ୍ ଫେରିଲେ ଘରକୁ, ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଝଟକା

ବିଶ୍ବକପ୍ ମଝିରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ହାତ ଛାଡ଼ିଲେ ରିଙ୍କୁ ସିଂ!

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡିଛି। ସେ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ଫେରିବାର କାରଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅହମଦାବାଦରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ସୁପର-୮ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ପରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଚେନ୍ନାଇରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଖବର ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଶିବିର ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡିଥିଲା।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇ ଛାଡିଥିଲେ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖାଯାଇଛି।

୨୬ ଫେବୃଆରୀରେ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବା ଅସମ୍ଭବ

ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ହଠାତ୍ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିବା ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ମଙ୍ଗଳବାର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଭ୍ୟାସ ସେସନ୍‌ରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଫେବୃଆରୀ ୨୬ ତାରିଖରେ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ଖେଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀଣ।

୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ କିପରି?

୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତେ ଭଲ ହୋଇନାହିଁ। ଫିଲ୍ଡିଂରେ ସେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପାଞ୍ଚଟି ଇନିଂସ୍‌ରେ ସେ କେବଳ ୨୪ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍କୋର ହେଉଛି ୧୧ ରନ୍ ନଟ୍ ଆଉଟ୍। ବୋଲିଂ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୯ ରନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି।

