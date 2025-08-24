ଫାଇନାଲ! ଏହି ଦିନ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ୟାଟର ରିଙ୍କୁ ସିଂ ଧରିବେ ସୁନ୍ଦରୀ ସାଂସଦ ପ୍ରିୟା ସରୋଜଙ୍କ ହାତ, ବାଜିବ ସାହାନାଇ…

ଫାଇନାଲ! ଏହି ଦିନ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ୟାଟର ରିଙ୍କୁ ସିଂ ଧରିବେ ସୁନ୍ଦରୀ ସାଂସଦ ପ୍ରିୟା ସରୋଜଙ୍କ ହାତ, ବାଜିବ ସାହାନାଇ…
୨୭ ବର୍ଷୀୟ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଆଇପିଏଲରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ପାଇଁ ଖେଳନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ୟୁପି ଟି-୨୦ ଲିଗ୍ରେ ମିରଟର ଅଧିନାୟକ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ସେ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ୟୁଏଇ ଯିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଏକ ବ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ବିବାହ ସ୍ଥିର ତାରିଖରେ ହେଉନାହିଁ। ତଥାପି, ଏବେ ରିଙ୍କୁ ନିଜେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଏସିଆ କପ୍ ଦଳରେ ସାମିଲ ଥିବା ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁପି ଟି-୨୦ ଲିଗ୍ରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ମିରଟ ମାଭେରିକ୍ସ ଅଧିନାୟକ ରିଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାଂସଦ ପ୍ରିୟା ସରୋଜଙ୍କ ସହ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା।
ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ରିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା କିପରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେମାନେ କିପରି ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେବେ ସେ ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ।
ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଏବଂ ପ୍ରିୟା ସରୋଜଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ
ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରିୟା ସରୋଜଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ରିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିୟାକୁ ଏକ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟା ଆଗୁଆ ହୋଇ ରିଙ୍କୁଙ୍କ କିଛି ଫଟୋକୁ ଲାଇକ୍ କରିଥିଲେ।
ରିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, “କଥାଟି 2022 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ IPL ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମୋର ଏକ ଫ୍ୟାନ ପେଜ୍ ଥିଲା ଯାହା ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଗାଁରେ କିଛି ଭୋଟିଂ ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିଲି ଏବଂ ମୋତେ ଏହା ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ କରିବାକୁ ଭାବିଲି କିନ୍ତୁ ପରେ ଭାବିଲି ଏହା ଏପରି ଭଲ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ।
ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ମୋର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଫଟୋକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ମେସେଜ କଲି ଏବଂ ଏହା ସେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତା’ପରେ ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତର ଆସିଲା, 1 ସପ୍ତାହ ପରେ ଆମେ ନିୟମିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲି।
ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଏବଂ ପ୍ରିୟା ସରୋଜ କେବେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି?
ତୁମର ବିବାହ ଏହି ବର୍ଷ? ଏହା ଉପରେ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ କହିଥିଲେ, “ଦେଖିବା ଏବେ କ’ଣ ହୁଏ, ବିବାହ କେବେ ହୁଏ। କାରଣ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ମୁଁ ନଭେମ୍ବରରେ ବିବାହ କରିବା ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖାଯାଉ କେବେ ହେବ। ନଭେମ୍ବର ପରେ ମଧ୍ୟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ 4-5 ମାସ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାଏ।”