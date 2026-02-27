ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ରିଙ୍କୁ ସିଂଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପରଲୋକ; ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଥିଲେ ପୀଡ଼ିତ, ନୋଏଡ଼ା ହସ୍ପିଟାଲରେ ନେଲେ ଅନ୍ତିମ ନିଶ୍ବାସ

ବିଶ୍ବକପ ମଝିରେ ରିଙ୍କୁ ସିଂଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା । ଆଖି ବୁଜିଲେ ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ବାପା । ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଥିଲେ ପୀଡ଼ିତ

ନୁଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ବାପା ଖଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହଙ୍କ ପରଲୋକ। ସେ ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାର ଯଥାର୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ପିତା ଖଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଷ୍ଟେଜ୍-୪ ଲିଭର କ୍ୟାନସର ସହିତ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ଜାଣିବା ପରେ, ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଛାଡି ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡିଲା।

ଖଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ମେକାନିକାଲ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସପୋର୍ଟରେ ଥିଲେ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ରେନାଲ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଥେରାପି ନେଉଥିଲେ।

ବିଶ୍ୱକପ୍ ମଝିରେ ହଠାତ୍ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ

ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ, ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳାଳି ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଦଳ ଛାଡି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଚେନ୍ନାଇର ଏମଏ ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଭ୍ୟାସ ସେସନ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ନଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ, ଖବର ଆସିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପିତା ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଜୀବନ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ରିଙ୍କୁଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ୨୮ ବର୍ଷୀୟ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଆଲିଗଡ଼ରୁ ଆସିଛନ୍ତି।

ରିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱକପରେ ଆଉ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ନାହିଁ

ବୁଧବାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସୀତାଂଶୁ କୋଟକ ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। କୋଚ୍ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରିଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦଳରେ ଯୋଗଦେବେ। କିନ୍ତୁ, ଏହି ଦୁଃଖଦ ଖବର ପରେ, ସେ କେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଂଶ ହେବେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ।

