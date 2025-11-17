Rinmukteshwar Mahadev: ଏହି ମନ୍ଦିରରେ କଲେ ଦଣ୍ଡବତ, ହେବେ ଋଣ ମୁକ୍ତ; ତ୍ରେତୟାଯୁଗରୁ ରହିଛି ଏ ମହିମା
ଋଣ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଅଦ୍ଭୁତ ମହିମା । କରଜରୁ ମିକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି ଏଠି ଦଣ୍ଡବତ ।
ମଧ୍ୟପ୍ରେଦଶ: ବାବା ମହାକାଳଙ୍କ ନଗରୀ ଉଜ୍ଜୟିନୀର କଣ କଣରେ ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କର ବାସ କରନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଋଣଗ୍ରସ୍ତ କେହି ଋଣ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଋଣ ମୁକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ହୁଏ।
ଋଣମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଶିପ୍ରା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହା ବାଲ୍ମୀକି ଧାମ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ମନ୍ଦିରର ଅନନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ଏକ ବଟବୃକ୍ଷର ଗଣ୍ଡିରେ ନିର୍ମିତ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ମନ୍ଦିରରେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଏବଂ ଭଗବାନ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରତି ଶନିବାର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଏଠାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ପିଲି ପୂଜା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପିଲି ପୂଜା ସମୟରେ, ଚଣା ଡାଲି, ହଳଦୀ ଏବଂ ଗୁଡ଼କୁ ଏକ ହଳଦିଆ କପଡାରେ ଗୁଡ଼ାଯାଇ ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ।
ଋଣମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଗୁରୁତ୍ୱ କ’ଣ?
ଉଜ୍ଜୈନର ବାସିନ୍ଦା ଜଗତଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କୃପା ପାତ୍ର ଶିଷ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅନିଲ ଶର୍ମା ଏହି ମନ୍ଦିରର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଉଜ୍ଜୈନ ହେଉଛି ବାବା ମହାକାଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ନଗରୀ। ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଋଣମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଅନନ୍ୟତା ହେଉଛି ଏହି ମନ୍ଦିର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା । ଅର୍ଥାତ ଏହି ମନ୍ଦିର ଏ ଯୁଗର ନୁହେଁ, ବରଂ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରାଜ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ, ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେ ଏଠାକୁ ଆସି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଋଣମୁକ୍ତିର ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ପୂଜା କରିବେ ସେମାନେ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବେ।
“ଋଣ ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ପାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ”
ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅନିଲ ଶର୍ମା କହିଥିଲେ ଯେ “ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ, ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ ଯୋଗୁଁ, ଜଣେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଉଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ଏଠାକୁ ଆସି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ । କାରଣ ଋଣମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବେ”।