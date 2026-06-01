ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସକୁ ଚୂନ ଲଗାଇଲେ ଋଷଭ ପନ୍ତ; ଗୋଟିଏ ରନ ପାଇଁ ନେଉଥିଲେ ୮ ଲକ୍ଷ ୬୫ ହଜାର ୩୮୫ ଟଙ୍କା
IPL 2026ରେ ଋଷଭ ପନ୍ତ ପ୍ରତି ରନ୍ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି: IPL 2026ରେ ଋଷଭ ପନ୍ତ ୧୪ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳି ମୋଟ ୩୧୨ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ରନ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ (LSG) ଦଳ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି।
IPL 2026 : ଆଇପିଏଲ୍ (IPL) ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ମଞ୍ଚ, ଯେଉଁଠାରେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରୁ ଆସିଥିବା ନୂଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତାରକା ଖେଳାଳିମାନେ ଏକାଠି ଖେଳନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ର ଇତିହାସକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ, ଏଠାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାରଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଛି ଏପରି ଘଟଣା ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ (LSG) କୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଚୂନ ଲଗାଇଛନ୍ତି।
ଗତ ୨ ସିଜିନ ହେବ ଋଷଭ ପନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ରୁ ୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେତନ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଦଳର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ପନ୍ତ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍କୋର କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଟି ରନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା?
LSG ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲେ ଋଷଭ ପନ୍ତ
ଋଷଭ ପନ୍ତ ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଖେଳାଳି। ସେ LSGଠାରୁ ୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଖେଳାଳି ହେବାର ଚାପରେ ସେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ରେ ପନ୍ତ ୧୪ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳି ମାତ୍ର ୩୧୨ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହି ପୁରା ସିଜିନରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଆସିଥିଲା।
ଯଦି ପନ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ମୋଟ ଅର୍ଥରାଶିକୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହିତ ରନ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରାଯାଏ, ତେବେ ଯେଉଁ ଆକଳନ ବାହାରିବ, ତାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରନ ପାଇଁ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିମାଣ ହେଉଛି ୮ ଲକ୍ଷ ୬୫ ହଜାର ୩୮୫ ଟଙ୍କା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ରେ ପନ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ରନ LSG ପାଇଁ ୮ ଲକ୍ଷ ୬୫ ହଜାର ୩୮୫ ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି।
ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡ଼ି ସାରିଛନ୍ତି ପନ୍ତ
ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୫ ଏବଂ ୨୦୨୬ରେ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍କୁ ଯିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ରେ LSG ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦଳ ଥିଲା। ପନ୍ତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସର ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି।