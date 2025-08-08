ଇସାନଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସାଜିବ କି ପନ୍ତଙ୍କ ଆଘାତ? ଏସିଆ କପରେ ଚମକିପାରେ ଭାଗ୍ୟ
ରିଷଭଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଇସାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ସ୍ଥାନ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଆଣ୍ଡରସନ୍-ତେନ୍ଦୁଲକର ଟ୍ରଫି 2025ର ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟରେ ରିଷଭ ପନ୍ତ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର କ୍ରିସ୍ ୱକ୍ସଙ୍କ ବଲ ସିଧାସଳଖ ପନ୍ତଙ୍କ ପାଦରେ ବାଜିଥିଲା।
ଏହା ପରେ, ଭାରତୀୟ ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟର ସିରିଜର ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, ପନ୍ତଙ୍କ ଆଘାତ ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ କି?
ଇଶାନ କିଶାନ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ନିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସେ ପୁଣି ଥରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ପନ୍ତଙ୍କ ଆଘାତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ଇଶାନ କିଶାନ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫିରେ ଅଧିନାୟକ ହେବେ: ଇଶାନ କିଷାନ 2025 ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫିରେ ପୂର୍ବ ଜୋନର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିବେ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି, ଇଶାନ ପୁଣି ଥରେ ଦଳରେ ତାଙ୍କର ହଜିଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନ ଫେରିପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଆଘାତ ଇଶାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।
ଏସିଆ କପ୍ 2025ରେ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି: ପନ୍ତଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କୁ ଏସିଆ କପ୍ 2025 ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇପାରେ। ଇଶାନ ନଭେମ୍ବର 2023ରେ ଗୌହାଟିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ଶେଷ ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ଯେ, ଇଶାନଙ୍କୁ ଏସିଆ କପ୍ ଦଳରେ ଚୟନ କରାଯିବ କି ନାହିଁ।
ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମ ଟେଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଆଲୋଚନା: ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ପନ୍ତଙ୍କ ଆଘାତ ପରେ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା ଯେ: ଇଶାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଶେଷ ଟେଷ୍ଟରେ ସାମିଲ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଆଘାତ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ।
ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଇଶାନଙ୍କୁ ବିସିସିଆଇର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ଯେ, ଭାରତୀୟ ବୋର୍ଡ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଇଶାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଛି କି ନାହିଁ।