ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ ରିଷଭ ପନ୍ତ, ପୁଣି ହେଲେ ଆହତ ଦଳରୁ ହେଲେ ବିଦା!

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଭାରତର ଷ୍ଟାର ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ରିଷଭ ପନ୍ତ ଆଘାତରୁ ଫେରି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ପନ୍ତ ପୁଣି ଥରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଟେଷ୍ଟର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପନ୍ତ ଆହତ ହେବା ପରେ ପଡ଼ିଆ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନଭେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।

ରିଷଭ ପନ୍ତ ପୁଣି ଥରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି:

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସରେ ଭାରତ ଏ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅନୌପଚାରିକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ମ୍ୟାଚ୍‌ର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପନ୍ତଙ୍କୁ ତେପୋ ମୋରେକିଙ୍କ ବଲ୍‌ରେ ତିନିଥର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବୋଲର ପନ୍ତଙ୍କ ହେଲମେଟରେ ମଧ୍ୟ ବାଜିଥିଲେ। ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ ତିନିଥର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ରିଟାୟାର ହର୍ଟ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା।

ପନ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍‌ ସମୟରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ହୃଷୀକେଶ କାନିତକର ଏବଂ ଫିଜିଓ ତାଙ୍କୁ ଅବସର ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ କ’ଣ ପନ୍ତ ଖେଳିବେ:

ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟରରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ସମୟରେ କ୍ରିସ୍ ୱକ୍ସଙ୍କ ବଲ୍‌ରେ ରିଷଭ ପନ୍ତ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପନ୍ତଙ୍କ ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଠି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା।

ଏହି ଆଘାତରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ, ପନ୍ତ ତାଙ୍କ ଆଘାତର ପ୍ରାୟ ସାଢେ ତିନି ମାସ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।

ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ତେଣୁ ପନ୍ତ ବିରତି ନେଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ।

ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ – ନଭେମ୍ବର ୧୪-୧୮, କୋଲକାତା

ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ – ନଭେମ୍ବର ୨୨-୨୬, ଗୌହାଟୀ

ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ:

ଶୁଭମନ ଗିଲ (ଅଧିନାୟକ), ରିଷଭ ପନ୍ତ (ୱିକେଟକିପର ଏବଂ ଉପ-ଅଧିନାୟକ), କେଏଲ ରାହୁଲ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଦେବଦତ୍ତ ପାଦିକଲ, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ନିତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଏବଂ ଆକାଶଦୀପ।

