ଦଳକୁ ଫେରିବେ ଏହି ଖେଳାଳି, ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ପନ୍ତ ଖେଳିବେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍‌

By Rojalin Mishra
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରିଷଭ ପନ୍ତ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି କ୍ରିକେଟରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଦ୍ରୁତ ବୋଲର କ୍ରିସ୍ ୱକ୍ସଙ୍କ ଏକ ବଲ୍ ତାଙ୍କ ଜୋତାରେ ବାଜିଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା।

ସେ ସିରିଜରୁ ବାହାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପାଦ ଆଘାତରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେ ଏସିଆ କପ୍ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇନଥିଲେ। ତଥାପି, ପନ୍ତ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପଥରେ ଅଛନ୍ତି।

ରିଷଭ ପନ୍ତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଫେରିବେ
ରିଷଭ ପନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରାୟ ତିନି ମାସ ଆଘାତ ପରେ, ସେ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରିକେଟକୁ ଫେରିପାରନ୍ତି।

ପନ୍ତ ଅକ୍ଟୋବର 25 ତାରିଖରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରିକେଟ୍ ସଂଘକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଏଥିପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳରୁ ଫିଟନେସ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଯଦି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବେ।

ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିସିସିଆଇ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସରେ ପନ୍ତଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବେ। ବିସିସିଆଇ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବିପଦ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ।

ପନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ ଶିବିରରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ତାରିଖ ସ୍ଥିର କରିନାହାଁନ୍ତି। ତଥାପି, ଅକ୍ଟୋବର 15 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିର ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେବ।

ଭାରତ ନଭେମ୍ବର 14 ରୁ ଘରୋଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଖେଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଯଦି ପନ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଫିଟ୍ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଏହି ସୁଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଉଠାଇଛନ୍ତି।

