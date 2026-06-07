ଶତକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ଋଷଭ ପନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଧୋନିଙ୍କ ରେକର୍ଡ! ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟରେ ଖେଳିଲେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଶଟ୍

ଶତକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ଋଷଭ ପନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଧୋନିଙ୍କ ରେକର୍ଡ!

By Jyotirmayee Das

Rishabh Pant: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ମୁଲ୍ଲାପୁରରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୫୬୪ ରନ୍‌ରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ଘୋଷଣା କରିଛି। କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟର ଋଷଭ ପନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପନ୍ତ ଶତକ ହାସଲ କରିବା ସହ ଅତି ନିକଟତର ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ପିଲାଳିଆମି ଯୋଗୁଁ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।

ଯେତେବେଳେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଏହି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇବା।

ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଯେପରି ପନ୍ତ ନିଜ ବ୍ୟାଟିଂ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପନ୍ତ ନିଜ ଭୁଲରୁ କିଛି ଶିଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ସେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେହି ସମାନ ଭୁଲ୍ କରି ବସିଲେ ଯାହା ସେ ବାରମ୍ବାର କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଇରାନ ସହ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଏମିତି…

କାହିଁକି ୨୯ଟଙ୍କା ବଢିଲା ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ…

ଖେଳିଲେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଶଟ୍

ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଋଷଭ ପନ୍ତ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ, ମନେହେଉଥିଲା ସେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ନିଜର ଶତକ ପୂରଣ କରିନେବେ। ମ୍ୟାଚ୍‌ର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପନ୍ତଙ୍କର ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ଦାଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ପନ୍ତ ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଖେଳୁଥିଲେ।

ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯେ ପନ୍ତ ନିଜ ଖେଳର ଶୈଳୀ ବଦଳାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱର ସହ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପନ୍ତ ନିଜର ପୁରୁଣା ରୂପ ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଏକ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଶଟ୍ ଖେଳି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପନ୍ତ ଶତକ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ଶଟ୍ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।

ଧୋନିଙ୍କ ରେକର୍ଡ ସହ କଲେ ସମାନତା

ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ୱିକେଟ୍‌ରେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଏହା ଥିଲା ଯେ, ତାଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ ଏକ ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲା ଏବଂ ପନ୍ତ ଏହି ଚାଲ୍‌କୁ ଭଲଭାବେ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ପାରୁଥିଲେ। ତଥାପି ସେ ସେହି ସମାନ ଭୁଲ୍ କଲେ। ଅଫ୍ ସ୍ପିନର ଶାହିଦୀ ପନ୍ତଙ୍କୁ ବୋଲିଂ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପନ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଲଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍‌ରେ ଜଣେ ଫିଲ୍ଡର ରଖିଥିଲେ। ପନ୍ତ ଏହାକୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରି ଶାହିଦୀଙ୍କ ବଲ୍‌ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଲଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ଉପରେ ଶଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଥିବା ଅଜମତୁଲ୍ଲା ଜାଜଇ ଏହି କ୍ୟାଚ୍ ନେବାରେ କୌଣସି ଭୁଲ୍ କରିନଥିଲେ।

ପନ୍ତ ୮୧ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଏମଏସ ଧୋନିଙ୍କ ଏକ ବିଶେଷ ରେକର୍ଡର ସମାନତା କରିଛନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଜଣେ ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟର ଭାବେ ୮୦ ରୁ ୯୦ ରନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥର ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଥିଲେ ଧୋନି। ଏବେ ପନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହ ସମାନତା କରିଛନ୍ତି। ଦୁହେଁ ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟର ଭାବେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ୮ ଥର ୮୦ ରୁ ୯୦ ରନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ଇରାନ ସହ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଏମିତି…

କାହିଁକି ୨୯ଟଙ୍କା ବଢିଲା ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ…

ଖବରକାଗଜରେ ଖାଦ୍ୟ ରଖିବା ପଡ଼ିପାରେ ଭାରି;…

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ବିଜ୍ଞାପନ…

1 of 27,517