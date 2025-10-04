କେବଳ ପଡ଼ିଆରେ ନୁହେଁ ରୋଜଗାରରେ ବି ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଶତକ ହାସଲ, ଏହି ଟିମ୍ ର ବି ସେ ମାଲିକ
ଭାରତୀୟ କୋଟିପତିଙ୍କ ରେସରେ ରିଷଭ ପନ୍ତ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ରିଷଭ ପନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଟିମରେ ଖେଳୁନାହାଁନ୍ତି। ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ସେ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡିଛନ୍ତି।
ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାରରେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ହ୍ରାସ ଘଟିନାହିଁ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL)୨୦୨୫ରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଖେଳାଳି ଭାବରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା।
ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇନାହିଁ ତଥାପି ସେ ଏହି ପ୍ରମୁଖ ଲିଗରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ୨୮ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ଖେଳାଳି ରୋଜଗାରରେ ତାଙ୍କ ଶତକ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ସେ ଏବେ ଏକ ଦଳ ମଧ୍ୟ କିଣିଛନ୍ତି।
ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ନେଟ୍ ସମ୍ପତ୍ତି: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଭିଜ୍ଞ କ୍ରିକେଟର ରିଷଭ ପନ୍ତ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚାହିଦାପ୍ରାପ୍ତ କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ।
ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ପନ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୧୦୦ କୋଟି ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଆୟ IPL ଚୁକ୍ତିନାମା, BCCI ଦରମା ଏବଂ କିଛି ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ଆଡରୁ ଆସିଥାଏ।
ତାଙ୍କର ନିଖୁଣ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପ୍ଲେ ଏବଂ ଷ୍ଟମ୍ପ ପଛରେ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ସେ ଜଣାଶୁଣା, ପନ୍ତ ଆହତ ହେବା କାରଣରୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସେ IPL ୨୦୨୫ରେ ଏକ ନୂତନ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଛୁଇଁଥିଲେ।
ଆଇପିଏଲର ମହଙ୍ଗା ଖେଳାଳି: ୨୦୨୫ ଆଇପିଏଲ ନିଲାମ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ (LSG) ଦ୍ୱାରା ୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ରେ ସାଇନ୍ ହେବା ପରେ ରିଷଭ ପନ୍ତ ଶିରୋନାମାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଲିଗର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଖେଳାଳି କରିଥିଲା।
ସେ ଆଇପିଏଲ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ବୋନସ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ୭.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବିସିସିଆଇ ତାଙ୍କୁ ଦରମା ଭାବରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ପନ୍ତ ଏହିପରି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି:
IPL ଦରମା: ୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କା
BCCI ଚୁକ୍ତିନାମା: ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା
ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅନୁମୋଦନ: ୧୦-୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା
ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଏବଂ ନିବେଶ: ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଆନ୍ତି ଏତେ ଟଙ୍କା:
ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍: ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ୧୫ ଲକ୍ଷ
ODI ମ୍ୟାଚ୍: ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ୬ ଲକ୍ଷ
T20I ମ୍ୟାଚ୍: ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ୩ ଲକ୍ଷ
୨ କୋଟିର ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ପନ୍ତ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଘର ଅଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ।
ତାଙ୍କର ହରିଦ୍ୱାର, ଡେରାଡୁନ ଏବଂ ରୁରକିରେ ମଧ୍ୟ ଘର ଅଛି। ତାଙ୍କର ଅନେକ ମହଙ୍ଗା କାର ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଅଡି A8 (ପ୍ରାୟ ୧.୩୨ କୋଟି), ଏକ ଫୋର୍ଡ ମୁଷ୍ଟାଙ୍ଗ (ପ୍ରାୟ ୨ କୋଟି), ଏବଂ ଏକ ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ GLE (ପ୍ରାୟ ୨ କୋଟି) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପନ୍ତଙ୍କର ଏକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଅଛି।
ଏହି ଦଳର ମାଲିକ ରିଷଭ: ଏହି ବର୍ଷ ରିଷଭ ପନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ପିକଲବଲ୍ ଲିଗ୍ (WPBL) ରେ ଏକ ଦଳ କିଣିଛନ୍ତି। ପନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀ ସ୍ୱିଗି ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ, ମୁମ୍ବାଇ ପିକଲ୍ ପାୱାର ଦଳର ମାଲିକାନା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ବିଶ୍ୱ ପିକଲ୍ବଲ୍ ଲିଗ୍ ଦଳ। ପିକଲ୍ବଲ୍ ଏକ ଖେଳ ଯାହା ଟେନିସ୍, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ୍ ଏବଂ ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସର ନିୟମକୁ ମିଶ୍ରଣ କରେ ଏବଂ କୋର୍ଟରେ ଖେଳାଯାଏ।