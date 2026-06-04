ରାଗିକି ନିଆଁ ପନ୍ତ, ଋଷଭଠାରୁ କାହିଁକି ଛଡ଼ାଇ ନିଆଗଲା ଉପ-ଅଧିନାୟକ ପଦ, କୋଚ୍ କଲେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା
ରାଗିକି ନିଆଁ ପନ୍ତ, ଋଷଭଠାରୁ କାହିଁକି ଛଡ଼ାଇ ନିଆଗଲା ଉପ-ଅଧିନାୟକ ପଦ
Rishabh Pant: ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ୬ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସହାୟକ କୋଚ୍ ରୟାନ ଟେନ ଡେସକାଟେ ଷ୍ଟାର୍ ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟର ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏହି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପନ୍ତଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇ ପୁଣି ଥରେ କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପନ୍ତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସ୍ପଷ୍ଟ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି କୋଚ୍।
ଉପ-ଅଧିନାୟକ ପଦ ଯିବା ପରେ ପନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ବିସିସିଆଇ ଗତ ମାସରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଏହି ଦଳରେ ପନ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କଠାରୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ କୋଚ୍ କହିଛନ୍ତି, “ପଦରୁ ହଟାଯିବା ନେଇ ପନ୍ତଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ବା ଅସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପନ୍ତଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ଚମତ୍କାର ରହିଛି।”
ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ପନ୍ତ ପଡ଼ିଆରେ ବିପଜ୍ଜନକ ଏବଂ ବେପରୁଆ ଶଟ୍ ଖେଳି ଆଉଟ୍ ହେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୋଚ୍ ପନ୍ତଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଖେଳିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେତା କହିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଆଧିକାରୀକ ବା ଔପଚାରିକ ପଦବୀର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଦଳ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପନ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ର ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝି ସେହି ଅନୁସାରେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ବ୍ୟାଟିଂ କରନ୍ତୁ।
ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଦମଦାର ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର
ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଋଷଭ ପନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ୪୯ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚଗୁଡ଼ିକର ୮ ଟି ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ସେ ୪୨.୯୧ ହାରରେ ସମୁଦାୟ ୩,୪୭ ୬ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ୮ଟି ଶତକ ଏବଂ ୧୮ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍କୋର ରହିଛି ଅପରାଜିତ ୧୫୯ ରନ୍।
ଉପ-ଅଧିନାୟକ ପଦ ଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ପନ୍ତ ନିଜର ପୁରୁଣା ଲୟରେ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳି ସମାଲୋଚକଙ୍କୁ ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି।