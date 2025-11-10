ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିଲା; ଆଘାତ ପରେ ଦଳକୁ ଫେରିଲେ ପନ୍ତ , କ’ଣ ଏବେ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରୁ ବିଦା ହେବେ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ?
ରିଷଭ ପନ୍ତ ତାଙ୍କ ଆଘାତ ପରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ୱିକେଟକିପିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦର ବ୍ୟାଟିଂ ପୋଜିସନକୁ ଫେରିବେ।
IND vs SA: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାମ୍ନାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ ଚୟନ କରିବା।
ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଚିତ୍ର ବଦଳିଗଲା: ଗତ କିଛି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ଯେତେବେଳେ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ୍ ଓଭାଲ୍, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତିନୋଟି ଟେଷ୍ଟରେ ୱିକେଟକିପର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଦଳକୁ ଫେରିବା ଫଳରେ ସେ ୱିକେଟକିପର ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡିଦେବେ। ପନ୍ତଙ୍କ ଫେରିବା ଦଳ ଚୟନକୁ ଜଟିଳ କରିଦେଇଛି, କାରଣ ଜୁରେଲ୍ଙ୍କୁ ବାହାରେ ରଖିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପରିଚାଳନା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଜୁରେଲଙ୍କ ଫର୍ମ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଟିଂ ଦଳ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲଙ୍କ ଚମତ୍କାର ରୂପ : ଘରୋଇ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ଜୁରେଲଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯେକୌଣସି ଯୁବ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଇନିଂସରେ ଚମତ୍କାର ଫର୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ୧୪୦, ୧ ଏବଂ ୫୬, ୧୨୫, ୪୪ ଏବଂ ୬, ଏବଂ ୧୩୨ ଏବଂ ୧୨୭ ଅପରାଜିତ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ଆଠ ଇନିଂସରେ ତିନୋଟି ଶତକ, ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ୪୦+ ସ୍କୋର ଯେକୌଣସି ଚୟନ କମିଟି ପାଇଁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଏକ ବିରଳ ସଫଳତା। ତେଣୁ, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଜୁରେଲଙ୍କୁ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯିବ।
ବିସିସିଆଇର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୁରେଲଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ଖେଳାଇବା ଯୋଜନା ରହିଛି। ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ନମ୍ବର୩ ରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଏକ ବିକଳ୍ପ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଶେଷ ଟେଷ୍ଟରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ, ଦଳ ସେଠାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ।
ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ: ଦଳରେ ଜୁରେଲଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନ ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ଚୟନ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଉଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ବୋଲିଂର ଏତେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଜୁରେଲଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରାଯାଇପାରେ।
ଜୁରେଲଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ:ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭଳି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତକୁ ୮ ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଟିଂ ଗଭୀରତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଭାରତ ତିନି ଜଣ ସ୍ପିନର ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କୁ ଖେଳାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଜୁରେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲମ୍ବା ଇନିଂସ ଖେଳିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି।