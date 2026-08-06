ଋଷଭ ପନ୍ତ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ନା ଇଶାନ କିଶନ? ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ କାହାକୁ ମିଳିବ ସୁଯୋଗ
ଆଗାମୀ ODI ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟକିପର କିଏ ହେବେ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୭ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ, କ୍ରିକେଟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦଳ ଚୟନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଜ୍ଞ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ତାଙ୍କ ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ବ୍ୟାକଅପ୍ ୱିକେଟକିପର ଭାବରେ ଇଶାନ କିଶନଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି।
ଇଶାନଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ODI ସିରିଜରେ ଖେଳିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟକିପର ଭାବରେ ନାମିତ କରି ଏକ ନୂଆ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ବିତର୍କରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ KL ରାହୁଲ ଭାରତର ପ୍ରାଥମିକ ୱିକେଟକିପର ହେବେ। ରାହୁଲ ପୂର୍ବ ବା ୨୦୨୩ ମସିହାର ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ‘ମେନ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲୁ’ ଦଳରେ ମୁଖ୍ୟ ୱିକେଟକିପର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ଏବେ ପୁଣି ବ୍ୟାକଅପ୍ ୱିକେଟକିପରକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଫେରିବା। ଏହି ଭୂମିକା ପାଇଁ ଇଶାନ କିଶନ, ଋଷଭ ପନ୍ତ ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ନାମ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛି।
ତିନିଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ୧୫ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ତେବେ ପୂର୍ବ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଓ ନିକଟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଆଧାର କରି ଜାଣିବା, ଏହି ତିନିଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାବିଦାର କିଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜଣେ ଜଣେ କରି ତିନିଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ: ଭାରତ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିବା ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନେହୁଏ। ସେ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୩ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦିନିକିଆ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ହଠାତ୍ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ ମନେହୁଏ; ତେଣୁ, ସଞ୍ଜୁ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ।
ଋଷଭ ପନ୍ତ: ଦିନିକିଆ ଦଳରେ ପନ୍ତଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ସେ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୪ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ODI ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ୨୦୨୨ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଶେଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ।
ଜୁନରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ODI ସିରିଜ୍ କିମ୍ବା ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ODI ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଏହି ଅସଙ୍ଗତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ପନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ।
ଇଶାନ କିଶନ: ଇଶାନ କିଶନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାବିଦାର ମନେହୁଏ। ସେ ସମ୍ପ୍ରତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଖେଳିଥିଲେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ତାଙ୍କୁ ୨୦୨୩ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟାକଅପ୍ ୱିକେଟକିପର ଭାବରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଗାମୀ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ, ତାଙ୍କୁ ଦିନିକିଆ ଦଳରେ ଲଗାତାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଇଶାନ କିଷାନ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦାବିଦାର ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି।
ପନ୍ତଙ୍କ ODI ରେକର୍ଡକୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ୩୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ୨୮ଟି ଇନିଂସରେ ସେ ୪୨.୫୭ ହାରରେ ୧,୧୦୭ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ଦୁଇଟି ଶତକ ଏବଂ ସାତଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ୨୧୦ ରନ୍।