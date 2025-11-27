‘ଆମେ ଭଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳି ନଥିଲୁ…’ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ ପରେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ରିଷଭ ପନ୍ତ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍
Rishabh Pant: ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୌହାଟିରେ ଖେଳିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ୪୦୮ ରନରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥି ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜକୁ ୨-୦ରେ ଜିତିଥିଲା।
ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଗିଲଙ୍କ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଅଧିନାୟକ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, ଯଦିଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପନ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିରାଶାଜନକ ଥିଲା।
ଉଭୟ ଇନିଂସରେ ପନ୍ତଙ୍କ ମୋଟ ସ୍କୋର ମାତ୍ର ୨୦ ଥିଲା। ଏବେ, ପନ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ରିଷଭ ପନ୍ତ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଖରାପ ଥିଲା।
ପନ୍ତ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଗତ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିନାହୁଁ। ଏକ ଦଳ ଭାବରେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ଆମେ ସର୍ବଦା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବାକୁ ଚାହୁଁ।”
ରିଷଭ ପନ୍ତ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଦୁଃଖିତ, ଆମେ ଏଥର ଆଶା ପୂରଣ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବା, ଖାପ ଖୁଆଇବା ଏବଂ ବଢିବା ଶିଖାଏ। ଏକ ଦଳ ଭାବରେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ। ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ଆମ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ।”
ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଏହି ଦଳ କ’ଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ଆମେ ଏକ ଦଳ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଫେରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବୁ । ପୁନଃସଂଗଠିତ ହେବୁ, ପୁନଃଫୋକସ୍ କରିବୁ ଏବଂ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟଳ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ!”
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଏବେ ୨୦୨୫-୨୭ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଚକ୍ରରେ ମାତ୍ର ନଅଟି ଟେଷ୍ଟ ବାକି ଅଛି। ଭାରତକୁ ନଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅତି କମରେ ୭-୮ଟି ଜିତିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦୁଇଟି କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ ହାରିଯାଏ, ତେବେ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆଶା ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ହୋଇଯିବ।
ତେବେ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ICC ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୫-୨୦୨୭ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି।