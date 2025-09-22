ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍‌, ଏସିଆ କପ୍ ପରେ ଏହି ସିରିଜରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ପନ୍ତ

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଏସିଆ କପ୍ ପରେ ଏହି ସିରିଜରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ପନ୍ତ
ଆଘାତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ନଥିବାରୁ ଏହି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଚୟନ ଦୌଡ଼ରୁ ବାଦ
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଟାଇଟଲ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ, ଯାହା ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଅପେକ୍ଷା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ୱିକେଟକିପର ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହୁରି ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପନ୍ତ ତାଙ୍କ ଆଘାତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ନଥିବାରୁ ଏହି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଚୟନ ଦୌଡ଼ରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି।
ESPN-Cricinfo ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପନ୍ତଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯିବ ନାହିଁ।
ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଚୟନ କମିଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪ରେ ଏହି ଦୁଇ-ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଚୟନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପନ୍ତଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ନାହିଁ। ପନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଆଘାତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ତେଣୁ ସେ ଏହି ସିରିଜ୍ ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।