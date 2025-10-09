ଦଳକୁ ଫେରୁ ଫେରୁ କ୍ୟାପଟେନ୍ ହେବେ ରିଷଭ ପନ୍ତ, ଏହି ମ୍ୟାଚରେ କରିବେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ!

ଖୁବଶୀଘ୍ର ଫେରୁଛନ୍ତି ରିଷଭ ପନ୍ତ!

By Subhasmita Das
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳକୁ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପାଇଁ ଉଭୟ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଦଳକୁ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଆଉ ଜଣେ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରିଷଭ ପନ୍ତ।

ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତର ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ପଞ୍ଚମ ଟେଷ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ପନ୍ତ ଫେରି ନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫିଟନେସ୍ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି।

ପନ୍ତ, ଯାହାଙ୍କ ପାଦରେ ଆଘାତ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ସେ ଦଳରୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ବିସିସିଆଇ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସରେ ପୁନର୍ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ସମ୍ପ୍ରତି ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ, ପନ୍ତ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ସହିତ କ୍ରିକେଟକୁ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ପନ୍ତ ଅକ୍ଟୋବର ୨୫ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ଫେରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ପନ୍ତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ତଥାପି, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ଆୟୁଷ ବାଡୋନି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ।

ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ରିଷଭ ପନ୍ତ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ।

ଦିଲ୍ଲୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୨୫ ତାରିଖରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କ ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହେବ, ଯାହା ଏହି ଷ୍ଟାର ୱିକେଟକିପରଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ ମଇଦାନକୁ ଫେରିବା ଚିହ୍ନିତ କରିବ।

