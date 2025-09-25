ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ କୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବେନି ରିଷଭ ପନ୍ତ, ଏହି ଖେଳାଳି ହେଲେ ଭାରତର ଉପ-ଅଧିନାୟକ
ରିଷଭଙ୍କ ଜାଗା ନେଲେ ଏହି ଦ୍ରୁତ ଖେଳାଳି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ସିରିଜ୍ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ, ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୨ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ବିସିସିଆଇ ମଧ୍ୟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରିଛି। ହେଲେ ଏଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହେବେ।
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରିଷଭ ପନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଆଘାତର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସିରିଜ୍ ରୁ ବାଦ୍ ପଡିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଜାଗାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜଣେ ନୂଆ ଉପ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି।
ରିଷଭ ପନ୍ତ ଆହତ: ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ସମୟରେ ରିଷଭ ପନ୍ତ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପାଞ୍ଚଟିକିଆ ଟେଷ୍ଟ୍ ସିରିଜ୍ ସମୟରେ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟରେ ପନ୍ତଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା।
ସେ ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ୱିକେଟକିପିଂ ପାଇଁ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିନଥିଲେ। ଏହାପରେ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲଙ୍କୁ ସିରିଜର ଶେଷ ଟେଷ୍ଟରେ ବା ପଞ୍ଚମ ଟେଷ୍ଟରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ପନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ଖେଳିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଦଳରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଜଣେ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର ଥିବା ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଉପ-ଅଧିନାୟକ: ଏହି ସମୟରେ ଗତ ସିରିଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ରିଷଭ ପନ୍ତ ଦଳର ଉପ ଅଧିନାୟକ ଥିଲେ। ପନ୍ତ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଏବେ ଦଳରେ ଜଣେ ନୂଆ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଅଛନ୍ତି।
ବିସିସିଆଇ ଚୟନ କମିଟି ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଦଳର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଏବଂ ବୋଲିଂ ଉଭୟରେ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର କରିଥାଏ।
ଯେହେତୁ ସିରିଜ୍ ଭାରତରେ ଖେଳାଯିବ ସ୍ପିନରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ମିଳିବ, ତେଣୁ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ଦେଖାଯିବ।
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ: ଶୁଭମନ ଗିଲ (ଅଧିନାୟକ), ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ, କେଏଲ ରାହୁଲ, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କାଲ, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ନାରାୟଣ ଜଗଦୀସନ୍ ।