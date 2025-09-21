ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଖରାପ ଖବର, ଏହି ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେନି ରିଷଭ ପନ୍ତ…

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ରିଷଭ ପନ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଆଘାତ ପାଇବା ପରେ ଏବେ ଟିମରୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଆଘାତ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂଆ ସୂଚନା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରିବା ନେଇ ଆଶା ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ବାମହାତୀ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କର ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ସମୟରେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ତିନିରୁ ଚାରି ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ।
ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ପନ୍ତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳକୁ ଫେରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଖବର ଆସିଛି ଯେ ସେ କାରବିୟାନ୍ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସମେତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ପୂରା ଦଶଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ନାହିଁ।
ରିଷଭ ପନ୍ତ ଏହି ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ନାହିଁ: ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସେହି ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ କେଉଁଥିରୁ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇପାରିବ? ଏଥିରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଲ୍ ସିରିଜର ଆଠଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।
ଯେଉଁଥିରେ ପାଞ୍ଚଟି ଟି-୨୦ ଏବଂ ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ସାମିଲ ଅଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରିଷଭ ପନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୦୦% ଫିଟ୍ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି, ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କିମ୍ବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସିରିଜ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇ ନପାରେ।
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେନି ପନ୍ତ: ଭାରତ ଅକ୍ଟୋବର ୨ ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୧୪ ମଧ୍ୟରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଲ୍ ସିରିଜ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନଭେମ୍ବର ୮ ରେ ଶେଷ ହେବ। ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ବିସିସିଆଇ ସୂତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କହିଛି ଯେ ଉଭୟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧତା ଅନିଶ୍ଚିତ।
ବିସିସିଆଇ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଫୁଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଚାଲିବାରେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଏବେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁନ୍ତି।
ରିଷଭ ପନ୍ତ କେବେ ଫେରିବେ: ଏବେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜରେ ରିଷଭ ପନ୍ତ ମୋଟ ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କେବେ ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରିବେ?
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ବାମହାତୀ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଘରୋଇ ସିରିଜରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ନଭେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନରେ ଖେଳାଯିବ।
ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ନଭେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରୁ ଗୌହାଟୀରେ ଖେଳାଯିବ। ଟେଷ୍ଟ ପରେ ତିନୋଟି ଓ୍ୱାନଡେ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ସିରିଜ୍ ହେବ।
ନଭେମ୍ବର ୩୦ ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୬ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଦିନିକିଆ ଖେଳାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଡିସେମ୍ବର ୯ ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।