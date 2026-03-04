ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ବଡ଼ ଖୁଲାସା: ଶାକାହାରୀମାନଙ୍କୁ ହେବନି ଏହି 5 ପ୍ରକାର କ୍ୟାନ୍ସର, ଆଜିଠୁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏହି ପନିପରିବା
Research related to vegetarian diet: ଆମର ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଓ ଅନହେଲ୍ଦି ଖାଦ୍ୟାଭାସ ଯୋଗୁଁ କ୍ୟାନ୍ସରର ବିପଦ ବେଶି ବଢିଥାଏ । ହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା । କିନ୍ତୁ ଆଜି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏହି ଦାବିକୁ ମଜଭୁତ କରିଛି । ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଗବେଷଣରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ, ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରର କର୍କଟ ରୋଗର ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ।
ରିସର୍ଚ୍ଚ କ’ଣ କହୁଛି: ରିସର୍ଚ୍ଚ ମୁତାବିକ, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କ୍ୟାନ୍ସର ପରସ୍ପର ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡିତ। ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରଖିଛି। ଏହି ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁମାନେ ମାଂସ ପରିହାର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କର୍କଟ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଜୀବନଘାତକ ରୋଗକୁ ଏଡାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡାଏଟ୍ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ।
କମ ହେବ କ୍ୟାନ୍ସର ବିପଦ: ଏବେ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଜନା ଅନୁସରଣ କରି କେଉଁ କର୍କଟ ରୋଗକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ବିପଦ 31%, କିଡନୀ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ବିପଦ 28%, ପାନକ୍ରିୟାଜ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ବିପଦ 21%, ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କର୍କଟ ରୋଗର ବିପଦ 12% ଏବଂ ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା 9% ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ, ଯେଉଁମାନେ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଜନା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରର ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଭଲ ଥାଏ।
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ପନିପରିବା ଖାଇଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ବିପଦ ହ୍ରାସ ପାଏ
ପୁଷ୍ଟିସାର କଥା ଆସିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଚୁର ପନିପରିବା ଖାଇବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା ଅଛି ଯାହା କର୍କଟ ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ପାଞ୍ଚଟି କର୍କଟ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧୀ ପନିପରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ସମୟରେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ।
- ଟମାଟୋ
ଟମାଟୋ କେବଳ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ ବରଂ ପୁଷ୍ଟିକର ମଧ୍ୟ! ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାଦ୍ୟର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ହେବା ଉଚିତ। ବେଟର ହୋମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ଟମାଟୋର କର୍କଟ ବିରୋଧୀ ଲାଭ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛି, “ଏହି ଫଳ/ପନିପରିବା ଏକ କର୍କଟ-ପ୍ରତିରୋଧୀ ସୁପରଫୁଡର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। ଟମାଟୋରେ କେବଳ ଲାଇକୋପିନ୍ ଥାଏ ତାହା ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଏକ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଫାଇଟୋକେମିକାଲ୍ ଯାହା ହୃଦରୋଗକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଏବଂ ଏହା ଭିଟାମିନ୍ A, C ଏବଂ E ର ଏକ ଭଲ ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ – ଯାହା ସବୁ କର୍କଟ-କାରକ ମୁକ୍ତ ରାଡିକାଲ୍ସର ଶତ୍ରୁ। ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ଟମାଟୋକୁ ନିହାତି ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ।
- ବ୍ରୋକୋଲି
ବ୍ରୋକୋଲି ଅନେକ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ। ହେଲ୍ଥ ପତ୍ରିକା କହିଛି ଯେ ବ୍ରୋକୋଲି ଆପଣଙ୍କ କର୍କଟ-ପ୍ରତିରୋଧୀ ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଯୋଗ। “ସମସ୍ତ କ୍ରସିଫେରସ୍ ପନିପରିବା (ଯେପରିକି ଫୁଲକୋବି, ବନ୍ଧାକୋବି, କାଲେ) କର୍କଟ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଗୁଣ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରୋକୋଲି ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ପନିପରିବା ଯେଉଁଥିରେ ସଲଫୋରାଫେନ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଥାଏ, ଏକ ବିଶେଷ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୌଗିକ ଯାହା ଶରୀରର ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ଏନଜାଇମଗୁଡ଼ିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ କର୍କଟ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥକୁ ଦୂର କରେ ।
- କାଲେ(Kale Leaf)
କାଲେ ଆଜିକାଲି ରୋଷେଇ ଜଗତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମେନୁରେ କାଲେ ସାଲାଡ୍ କିମ୍ବା କାଲେ-ଆଧାରିତ ସାଇଡ୍ ଡିଶ୍ ରହିଛି। କାଲେର ଏକ ଚମତ୍କାର ସ୍ୱାଦ ଅଛି, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଧାରାଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ ହେବ। ଏହା କେବଳ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୁଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥ ଯୋଗାଇଥାଏ ଏବଂ କର୍କଟ ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ିଥାଏ। କାଲେ ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ C ଏବଂ K ରେ ଭରପୂର ଏକ କ୍ରସିଫେରସ୍ ପନିପରିବା। ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହା ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଏବଂ କୋଲନ୍ କର୍କଟ, ଫୁସଫୁସ କର୍କଟ ଏବଂ ସ୍ତନ କର୍କଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷାକାରୀ।
୪. ଗାଜର
ଗାଜର ପିଲା ଏବଂ ବୟସ୍କ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରିୟ। ଗାଜର ଖାଇବାର ଏତେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ରେସିପି ପାଇପାରିବେ। ସର୍ବାଧିକ ଉପଲବ୍ଧ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଗାଜର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିକାରୀ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଭରପୂର। ଏଥିରେ ବିଟା-କାରୋଟିନ୍ ଥାଏ, ଯାହା ଏକ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ । ଗାଜରରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଫାଇଟୋକେମିକାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଯାହା ମୁଖ, ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଏବଂ ପେଟର କର୍କଟ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ। କିଛି ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଗାଜର ସର୍ଭାଇକାଲ୍ କର୍କଟ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରେ, ସମ୍ଭବତଃ କାରଣ ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଥାଏ ଯାହା ସର୍ଭାଇକାଲ୍ କର୍କଟ ରୋଗର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ HPV (ହ୍ୟୁମାନ୍ ପାପିଲୋମାଭାଇରସ୍) ସହିତ ଲଢ଼ିପାରେ। ଏହା ସହିତ, ଗାଜରରେ ଫାଲକାରିନୋଲ୍ ଥାଏ, ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ କୀଟନାଶକ।
- ବନ୍ଧାକୋବି
ବନ୍ଧାକୋବି ଅନେକ ଜାତିଗତ ଖାଦ୍ୟର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଏତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ! ବନ୍ଧାକୋବି କେବଳ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରେସିପିର ଏକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ସ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆମ ଶରୀରରେ କର୍କଟ ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବନ୍ଧାକୋବି ସ୍ତନ, କୋଲନ ଏବଂ ମଳଦ୍ୱାର କର୍କଟ ରୋଗର ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଏହାର କର୍କଟ-ବିରୋଧୀ ଗୁଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ, ଏହାକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ରନ୍ଧା କିମ୍ବା କଞ୍ଚା ଖାଇବା ଉଚିତ।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ – ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ଗବେଷଣାରେ ଭାରତ, ବ୍ରିଟେନ, ଆମେରିକା ଏବଂ ତାଇୱାନର 18 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପ୍ରାୟ 16 ବର୍ଷ ଧରି ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଗବେଷଣାରେ ମାଂସାହାରୀ, ମାଛ ଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଶାକାହାରୀ ଏବଂ ଭେଗାନ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା।