ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ ରିୟାନ୍, ଏହି ଗାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟର

ସେ କେବଳ ଗୀତ ଗାଇ ନଥିଲେ, ବରଂ ସେ ଗାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତ ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରଲୋକ ମୋ ଜୀବନରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯାହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଅସମ୍ଭବ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଯୁବ ଖେଳାଳି ରିୟାନ୍ ପରାଗ ଆଜିକାଲି ଗଭୀର ଆଘାତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଆସାମୀ ଗାୟକ ଜୁବିନ୍ ଗର୍ଗଙ୍କ ପରଲୋକ। ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଏକ ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 52 ବର୍ଷୀୟ ଜୁବିନ୍ ଗର୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଏହି ଖବର କେବଳ ଆସାମକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଥରାଇ ଦେଇଛି।

ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି

ଜୁବିନ୍ ଗର୍ଗଙ୍କୁ ଆସାମୀ ସଙ୍ଗୀତର ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ରିୟାନ୍ ପରାଗ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲାଇଭ୍ ହେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଲୁହକୁ ରୋକିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ କହିଲେ ଯେ ସେ ଜୁବିନ୍ଙ୍କୁ “ଦବଙ୍ଗ ମାମା” ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ କାରଣ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସର୍ବଦା ଲଢ଼ୁଆ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଥିଲା।

ରିୟାନ୍ କହିଛନ୍ତି, “ଜୁବିନ୍ ମାମା ସଂଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସାମର ପରିଚୟକୁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣିଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଗୀତ ଗାଇ ନଥିଲେ, ବରଂ ସେ ଗାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତ ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରଲୋକ ମୋ ଜୀବନରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯାହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଅସମ୍ଭବ।”

 ନୂତନ ପରିଚୟ 

ରିଆନ୍ ପରାଗ ଜୁବିନ୍ ଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲେ ଯେ ସେ ଆସାମକୁ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଜୁବିନ୍ ମାମା ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସଙ୍ଗୀତ କୌଣସି ଭାଷା କିମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳର ସୀମାରେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ଗୀତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆସାମର ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଥିଲା।”

ସ୍ୱର ଯୋଦ୍ଧା

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁବିନ୍ ଗର୍ଗ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ।

ଜୁବିନ୍ ଗର୍ଗ ଫିଲ୍ମ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରର ହିଟ୍ ଗୀତ “ୟା ଅଲି” ସହିତ ବଲିଉଡରେ ପରିଚିତି ପାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ସେ ଅନେକ ସୁପରହିଟ୍ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିଥିଲେ।

ଜୁବିନ୍ ଗର୍ଗଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ଶୁଣି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିରନ୍ତର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ରିଆନ୍ ପରାଗଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ନିରନ୍ତର ଲୁହ ଢାଳୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।

