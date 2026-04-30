ଭେପିଂ କରି କୀଳା ନେଲେ ପରାଗ ; ମ୍ୟାଚ୍ ଫି’ରୁ କଟିଲା ୨୫%, ମିଳିଲା ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ

ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ଭିତରେ 'ଭେପିଂ' (vaping) କରିଥିବାରୁ ରିୟାନ ପରାଗଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିସିସିଆଇ (BCCI) ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆହୁରି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛି।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ :  ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଅଧିନାୟକ ରିୟାନ ପରାଗଙ୍କ ଉପରେ ବିସିସିଆଇ (BCCI) କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ବିପକ୍ଷ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ, ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍‌ରେ ‘ଭେପିଂ’ (vaping) କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରାଗ ନିଜର ଏହି ଭୁଲ୍ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି’ର ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ସହିତ, ଆଇପିଏଲ୍‌ର ଆଚରଣ ବିଧି (Code of Conduct) ପ୍ରଥମ ସ୍ତରର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ରେକର୍ଡରେ ଏକ ‘ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ’ (demerit point) ଯୋଗ କରାଯାଇଛି।

ଗୁରୁବାର ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ ବିସିସିଆଇ କହିଛି ଯେ, ୨୪ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ବ୍ୟାଟର ଏଭଳି ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି ଯାହା “ଖେଳର ସମ୍ମାନ ହାନି” କରିଛି। ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, “ରିୟାନ ଆଇପିଏଲ୍ ଆଚରଣ ବିଧିର ଧାରା ୨.୨୧ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି, ଯାହା ଖେଳକୁ ବଦନାମ କରୁଥିବା ଆଚରଣ ସହ ଜଡିତ।” ମୁଲ୍ଲାନପୁରଠାରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ସମୟରେ ରିୟାନ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ଭିତରେ ‘ଭେପ୍’ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

ହାରି ହାରି ହାଲିଆ ମୁମ୍ବାଇ! ୯ମ ସ୍ଥାନକୁ…

‘ମୁଁ ଦୁଇ ରାତିରୁ…

ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଅମିତ ଶର୍ମା ଏହି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ବିସିସିଆଇ କହିଛି ଯେ, ଆଇପିଏଲ୍‌ର ସମ୍ମାନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦଳ, ଏହାର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଧିକ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି।

ଭାରତରେ ‘ଭେପିଂ’ ବା ଇ-ସିଗାରେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବେଆଇନ କି? ହଁ, ଭାରତରେ ଭେପିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ ଏବଂ ଏହି ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ସହ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିପାରେ। ଭାରତ ସରକାର ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଇ-ସିଗାରେଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ, ବିକ୍ରି ଏବଂ ବଣ୍ଟନକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଯଦି କେହି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ କିମ୍ବା ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା କିମ୍ବା ଉଭୟ ଦଣ୍ଡ ମିଳିପାରେ।

ହାରି ହାରି ହାଲିଆ ମୁମ୍ବାଇ! ୯ମ ସ୍ଥାନକୁ…

‘ମୁଁ ଦୁଇ ରାତିରୁ…

Matric Results: ମେ’ ୨ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ…

ବିହାରରୁ ଆସିଲା ଅଭାବନୀୟ ଚିତ୍ର: ଅସୁସ୍ଥତାର…

