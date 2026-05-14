ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ହେଲେ ରିଆନ୍ ପରାଗ, ସହିପାରିଲେନି ଫ୍ୟାନ୍ସ, ଟ୍ରୋଲର ଶିକାର ହେଲା BCCI

ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ହେଲେ ରିଆନ୍ ପରାଗ, ସହିପାରିଲେନି ଫ୍ୟାନ୍ସ
India-A Squad: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଗାମୀ ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା-ଏ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ-ଏ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଯୁବ ଖେଳାଳି ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଦଳର ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରିୟାନ ପରାଗଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ରିୟାନଙ୍କ ଏହି ନୂଆ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀମାନେ ବିସିସିଆଇ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି।
କାହିଁକି ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ରିୟାନ ପରାଗ?
ରିୟାନ ପରାଗଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ କରାଯିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଆଇପିଏଲ୍ ସମୟରେ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ରେ ‘ଭାପିଙ୍ଗ୍’ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଧରାପଡ଼ି ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ଅନୁଶାସନହୀନତା ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱରୂପ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି’ କାଟିଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଣେ ବିବାଦୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବାକୁ ଅନେକ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି।
ଅଣଦେଖା ହେଲେ ଆଇପିଏଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ସ
ଏହି ଦଳ ଚୟନରେ କିଛି ଦକ୍ଷ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ୧୯ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଚମକିଥିବା ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ। ସେହିପରି ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟର ରଜତ ପାଟିଦାର, ଦ୍ରୁତ ବୋଲର କାର୍ତ୍ତିକ ତ୍ୟାଗୀ ଏବଂ ମୋହସିନ ଖାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି। ସମୀର ରିଜଭି ଏବଂ ଅଙ୍ଗକୃଷ ରଘୁବଂଶୀଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।
ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ ଦଳ
ତିଲକ ବର୍ମା (ଅଧିନାୟକ), ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ରିୟାନ ପରାଗ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଆୟୁଷ ବଦୋନୀ, ନିଶାନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ, ହର୍ଷ ଦୁବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ସେଡଗେ, ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂ (ୱିକେଟ କିପର), କୁମାର କୁଶାଗ୍ର (ୱିକେଟ କିପର), ବିପ୍ରଜ ନିଗମ, ୟଶ ଠାକୁର, ଯୁଦ୍ଧବୀର ସିଂ, ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ, ଅର୍ଶଦ ଖାନ।
ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ
- ୯ ଜୁନ୍: ଭାରତ ଏ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏ
- ୧୧ ଜୁନ୍: ଭାରତ ଏ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏ
- ୧୩ ଜୁନ୍: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏ
- ୧୫ ଜୁନ୍: ଭାରତ ଏ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏ
- ୧୭ ଜୁନ୍: ଭାରତ ଏ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏ
- ୧୯ ଜୁନ୍: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏ
- ୨୧ ଜୁନ୍: ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍