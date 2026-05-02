‘ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ…’, ହାରିବା ପରେ କ’ଣ କାହା ଉପରେ ଫାୟାର ରିୟାନ?

ରିୟାନ ପରାଗଙ୍କ ବୟାନ..

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଅଧିନାୟକ ରିୟାନ ପରାଗ ଚଳିତ ସିଜନର ଆରମ୍ଭରେ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ୯୦ ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ, ସେ ତାଙ୍କର ଶତକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ଯାଇଥିଲା।

ଟାର୍ଗେଟର ପିଛା କରି, ଦିଲ୍ଲୀର ଓପନର କେଏଲ ରାହୁଲ (୭୫) ଏବଂ ପଥୁମ ନିସାଙ୍କା (୬୨) ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୧୧୦ ରନର ଭାଗୀଦାରି କରି ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ଯଦିଓ ରିୟାନ ପରାଗ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏକ ଭଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲା, ମଧ୍ୟ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ବୋଲିଂ ଖରାପ ଥିଲା। ରାଜସ୍ଥାନ ଫର୍ମରେ ଥିବା ଡୋନୋଭାନ ଫେରେରାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲା, ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଟ୍ ହେବା ପରେ ଜାଡେଜା ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଲାଗିଲା ଶକ୍ତ ଝଟକା, ଆଘାତ…

ଜାଡେଜା ଦେଖାଇଲେ ବ୍ୟାଟ୍ ତ ଧକ୍କା ଦେଲେ…

ଫେରେରା କେବଳ ୧୪ଟି ବଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, ୩୩୫ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟରେ ଅପରାଜିତ ୪୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ପଠାଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ରନ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ।

ପରାଗ କହିଥିଲେ, “ଏହା ୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଥିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏହା ଏକ ଭଲ ସ୍କୋର ଥିଲା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ଆହୁରି ଭଲ ବୋଲିଂ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ।” ଫିନିଶରମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଥିଲେ, “ଏହା ବାମ-ଡାହାଣର ମାମଲା ଥିଲା। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିନାହିଁ। ଆଠ କିମ୍ବା ନଅ ଓଭର ବାକି ଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଟିକେ ଲମ୍ବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ସ୍ପିନରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଓଭରରେ ଆଠ କିମ୍ବା ନଅ ରନ ଦେଉଥିଲେ। ଏହା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା।”

ଅଧିନାୟକ ତାଙ୍କ ଆଘାତ ବିଷୟରେ କ’ଣ କହିଥିଲେ: ତାଙ୍କ ଆଘାତ ବିଷୟରେ, ରିୟାନ ପରାଗ କହିଛନ୍ତି, “ଆଶା କରୁଛି ଏହା କିଛି ଗମ୍ଭୀର ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ହ୍ୟାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଆଘାତ। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର ବିଶ୍ରାମ ଏହାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଦେବ।” ତାଙ୍କ ଇନିଂସ ବିଷୟରେ, ସେ କହିଥିଲେ, “ମୋତେ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଗଲୁ।” ଶେଷରେ ସେ ଟିକେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ଆଖି ଲୁହ ଆସିଯାଇଥିଲା।

ଏହା ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଚଳିତ ସିଜନର ଚତୁର୍ଥ ପରାଜୟ। ରାଜସ୍ଥାନ ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ୬ଟି ଜିତି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ବିଜୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ୟତାରେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରୁ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠାଇ ଆଣିଛି।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଲାଗିଲା ଶକ୍ତ ଝଟକା, ଆଘାତ…

ଜାଡେଜା ଦେଖାଇଲେ ବ୍ୟାଟ୍ ତ ଧକ୍କା ଦେଲେ…

ପରିବାର ସହ ଥିବା ବେଳେ ରାଗିଗଲେ କ୍ଲାସେନ୍:…

ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍‌କୁ ଫେରିବେ କି? ସେୱାଗ କହିଲେ…

1 of 2,870