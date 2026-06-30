ରାସ୍ତାରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ ମାରିଲା ରୋଡ୍ରୋମିଓ; ମନା କରିବାରୁ ଢ଼ାଳିଦେଲା ପେଟ୍ରୋଲ
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜୁକୁ କାବୁ କରି ନେଇଥିଲେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଳ୍ପକେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ଛାତ୍ରୀ
ଭଦ୍ରକ: ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲା ରୋଡ଼୍ରୋମିଓ। ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କଲା। ହେଲେ ଛାତ୍ରୀ ମନା କରିବାରୁୁ ତା’ ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢ଼ାଳି ଦେଲା। ଦିଆସିଲ ମାରିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ରୋଡ୍ ରୋମିଓକୁ କାବୁ କରିନେଲେ। ଏପରି ଘଟଣା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧୂଷୁରୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି।
ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ଧୂଷୁରୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲେ। ହେଲେ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡ ଗାଁର ଦିଲ୍ଲୀପ ଜେନା ଓରଫ ରାଜୁ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିଥିଲା। ହେଲେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ମନା କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ରାଜୁଙ୍କ ରାଗ ପିତ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳି ଦେଇଥିଲା। ପରେ ଦିଆସିଲ ମାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲା।
ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜୁକୁ କାବୁ କରି ନେଇଥିଲେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଳ୍ପକେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ଛାତ୍ରୀ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ଧୂଷୁରୀ ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଥାନାକୁ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜୁକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କିନ୍ତୁ ମଜାଦାର କଥା କହିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜୁ ପୂର୍ବରୁ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛି। ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମରୁ ସେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଅଟକ ରଖିବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ପୋଲିସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନି।